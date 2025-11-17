Футбол
17 ноября, 23:42

«ПСЖ» — о суде с Мбаппе: «Мы делали все для мирного урегулирования, но он продолжал атаковать клуб»

Алина Савинова

«ПСЖ» сделал заявление на фоне судебного разбирательства с бывшим нападающим команды Килианом Мбаппе.

В понедельник в Париже началось слушание по трудовому спору между 26-летним футболистом и французским клубом. Сообщалось, что Мбаппе потребовал от «ПСЖ» компенсацию в 240 миллионов евро, а парижане предъявили встречные требования на 180 миллионов евро. Одна из претензий футболиста заключалась в том, что «ПСЖ» принуждал его к подписанию нового контракта в 2023 году.

«Клуб хотел бы подтвердить, что более года делал все возможное для достижения дружественного решения, которое позволило бы всем сторонам двигаться вперед. Несмотря на эти неоднократные попытки, господин Мбаппе продолжал атаковать клуб при любой возможности, в том числе в рамках судебного разбирательства, начатого сегодня. Эта ситуация достойна сожаления как для самого игрока, так и для французского футбола в целом», — говорится в заявлении «ПСЖ».

В клубе подчеркнули, что суду были представлены доказательства, свидетельствующие о том, что Мбаппе «действовал недобросовестно, скрывая свое решение не продлевать контракт в течение почти одиннадцати месяцев». «ПСЖ» намерен решительно отстаивать свои права.

По окончании сезона-2023/24 Мбаппе не стал продлевать контракт с «ПСЖ» и перешел в «Реал» на правах свободного агента. За парижан он выступал с 2017 года.

