Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о первом товарищеском матче на сборе в ОАЭ и здоровье игроков

«Зенит» — «Рига» — 4:0 (Дриусси, 35. Вендел, 36. Мостовой — 85, с пенальти. Крапухин, 90+1).

«Зенит» (первый тайм): Васютин, Сутормин, Ловрен, Хотулев, Жирков, Кузяев, Вендел, Малком, Щетинин, Дриусси, Азмун.

«Зенит» (второй тайм): Одоевский, Круговой, Чистяков, Прохин, Мусаев, Оздоев, Барриос, Шамкин, Ерохин (Щетинин, 51), Мостовой, Крапухин.

В четверг «Зенит» провел первую контрольную игру в Дубае. Изначально было запланировано, что сыграют два разных состава по 45 минут, но травма Ерохина в начале второго тайма все спутала — фланговый полузащитник Щетинин сыграл почти целый матч.

Чемпионы России долго не могли забить, но еще в первом тайме по голу на свой счет записали Дриусси и Вендел. В конце матча Мостовой реализовал пенальти, а в добавленное время окончательный счет установил Крапухин.

— Довольны ли игрой? Насколько важен результат матча? — первые вопросы Семаку.

— Побеждать всегда приятно. Но, конечно, результат не имеет принципиального значения. Все спортсмены в контрольных и официальных играх всегда стараются побеждать. Сегодня неплохо смотрелись по движению, получили ту нагрузку, которая нам нужна. Проанализируем матч и будем двигаться дальше.

— Что с Ерохиным?

— Неприятное повреждение. Учитывая те потери, которые у нас есть, важно, чтобы все были в строю.

— У него повреждено колено?

— Точно скажем после обследования. Надеюсь, ничего серьезного нет. По горячим следам тяжело сказать что-то подробно.

— Ракицкий, Караваев, Кержаков и Дуглас Сантос не играли. Почему?

— У Ярослава небольшое повреждение, он сейчас не тренируется и не мог сыграть в матче. То же самое касается и Миши Кержакова. Надеюсь, они вместе с Караваевым и Сантосом присоединятся к нам.

— Щетинин отыграл тайм, а затем вышел вместо получившего травму Ерохина. У него завтра выходной?

— Думаю, да. Ему пришлось тяжело — работал больше остальных. Думаю, не каждый день дается шанс сыграть за основу. Поздравляю и его, и Крапухина с забитым мячом. Поздравляю и Хотулева с дебютом.

— Показалось, что во втором тайме команда играла так, чтобы Крапухин забил.

— Такого не было. Крапухин находится на острие атаки, и у него больше возможностей отличиться. Это стечение обстоятельств.

— Круговой действовал справа в защите. Почему решили сделать так?

— Мы были ограничены в кадрах. Не смогли сыграть многие, пришлось менять некоторые позиции. Леону Мусаеву позиция левого защитника больше знакома, а Круговой справа уже играл. Из всех возможных вариантов этот наиболее предпочтителен.

— Достаточно ли было работы у вратарей?

— Кажется, что им было просто. Но даже если голкипер не много работает, ему все равно нужно сохранять концентрацию. Моментов было немного, но психологическая нагрузка тут все равно есть. У голкипера нет права на ошибку.

— Ставили перед Венделом задачу бить чаще?

— Не только перед ним. Когда есть возможность нанести подготовленный удар, это нужно делать. Этого нам не хватает. С Венделом, надеюсь, будем бить чаще.

— Есть ли новости по Дзюбе и Луневу?

— Провели обследование, пока ничего не изменилось. Дзюба и Лунев чувствуют себя нормально, но мы ждем, когда тесты будут отрицательными, и ситуация позволит им приехать.