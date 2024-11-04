У ЦСКА ноль ударов в створ, вынужденный выбор Станковича сделал «Спартак» сильнее. Семь наблюдений по дерби
«Спартак» и ЦСКА взорвали футбольное пространство не только красными карточками и попытками устроить на поле «ВЭБ Арены» октагон, но и любопытной игрой. Семь мыслей на тему главного дерби страны.
1. Деян Станкович впервые после матча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге сыграл в топ-матче без экспериментов. 4-3-3 с Литвиновым и Бабичем в центре защиты, Денисовым и Рябчуком на флангах обороны, Умяровым в роли глубоко сидящей «шестерки», Пруцевым и Барко чуть выше на позиции «восьмерок». Ну и атака составилась из Угальде, Маркиньоса и Бонгонды. Пожалуй, прямо сейчас это самые рабочие сочетания из доступных тренеру.
2. Марко Николич, сыгравший вничью с «Факелом», организовал перед дерби небольшие изменения, не касавшиеся базовой игровой структуры. Вместо Мусаева на поле вышел Гуарирапа, а Кисляк заменил Пьянича. Замены стали реакцией на нули в предыдущем матче против воронежцев. Кисляк должен был добавить движения и агрессии в центре поля, которой не хватило на прошлых выходных. Выход Гуарирапы вряд ли имел задачу дать ЦСКА что-то новое с точки зрения функционала, поэтому венесуэлец на поле появился просто в порядке очередности.
3. Перед матчем примерно все понимали, что «Спартак» и ЦСКА — лидеры лиги по совокупной опасности допущенных голевых моментов — едва ли полетят вперед и создадут их огромное количество. Так оно в целом и вышло: спартаковские возможности в этом матче оценены совокупно в 0,78 по ожидаемым голам (xG), ЦСКА — в 0,54. То есть соперники не добрались даже до единицы по этому компоненту. В нынешней РПЛ так мало «Спартак» еще не создавал. Даже в проигранном матче «Оренбургу» красно-белые насобирали 1,38 xG. У ЦСКА хуже бывало дважды: в гостевых играх против «Динамо» (Махачкала) и «Ростова». Кстати говоря, ни в одном из них армейцы не проиграли (победа в Дагестане и ничья в Ростове).
4. «Спартак» на каждом отрезке игры выглядел немного лучше соперника, а у ЦСКА случилась проблема с доведением мяча в чужую штрафную. Вдумайтесь, у армейцев — ноль ударов в створ ворот. Во-первых, причина в отсутствии синергии атакующей группы, и это наблюдается по всему турниру. Во-вторых, «Спартак» здорово оборонялся: например, во время атак ЦСКА Маркиньос опускался в глубину под Келлвена, а Рябчук смещался в центр на позицию третьего центрального защитника, где персонально работал по Облякову. В итоге Иван не создал практически ничего (его единственный опасный удар заблокировал Бабич). По сути, пропал из матча. Станкович умело сдержал главного атакующего футболиста красно-синих. У ЦСКА — 11 входов в штрафную соперника, четвертый минимум сезона. Хуже было только в играх с «Ростовом» и Махачкалой, о которых мы уже говорили, а еще — в Краснодаре. Для сравнения, в штрафную «Акрона» армейцы зашли 26 раз.
5. У «Спартака» с точки зрения доведения мяча в финальную треть все было лучше. Красно-белые забрали центр поля за счет отличной работы тройки Пруцев — Умяров — Барко и преимущества схемы 4-3-3, где в центре полузащиты на одного человека больше, чем в 3-4-3. Этот треугольник за счет мобильности и умных перемещений Пруцева наконец-то заработал. Мартинс, выбывший из-за травмы, так не умеет. Помимо двух голевых передач, Данил здорово открывался под партнеров, участвовал в прессинге и отборе. В этом смысле вынужденный выбор Станковича (Зобнин и Мартинс не были доступны) сделал «Спартак» в дерби сильнее.
6. Ключевым моментом встречи стал гол Тео Бонгонды. Что касается красных карточек, то сильнее всего на игру повлияло удаление Облякова, а изгнание с поля Роши и Литвинова подожгло эмоции, но глобально баланс сил не поменяло. Бонгонда два раза на старте встречи попал под судейскую несправедливость и организовал гол своего имени. В том моменте Мойзес пошел за конголезцем слишком широко, за что Тео его моментально наказал, ну а удар вышел совсем идеальным, в недосягаемую зону. Стоит сказать, что Станкович невероятно долго и упорно ставил Бонгонду в состав (надо похвалить серба за терпение), хотя тот не забивал 12 туров подряд. В итоге Тео забил победные голы уже в двух матчах подряд (до этого — в Нижнем) и лично для меня стал лучшим футболистом дерби, который сделал разницу.
7. ЦСКА и «Спартак» прямо сейчас выглядят коллективами с проблемами, но потенциал красно-белых, даже исходя из состава, гораздо больше. Николич проиграл встречу Станковичу в том числе и из-за качества состава, хотя Деяна надо хвалить за выбор состава и, например, за решение по сдерживанию Ивана Облякова. Зимой ЦСКА придется искать усиление, ведь, насколько я знаю, Николич хочет играть с четверкой защитников, но подбор футболистов не позволяет. На «Спартак» же интересно посмотреть на отрезке до конца осенней части, если Станкович сохранит стабильность состава и игровой схемы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|11
|3
|0
|31-6
|36
|
2
|Зенит
|14
|10
|3
|1
|31-6
|33
|
3
|Локомотив
|14
|10
|1
|3
|28-17
|31
|
4
|Динамо
|14
|8
|3
|3
|28-16
|27
|
5
|Спартак
|14
|7
|4
|3
|21-12
|25
|
6
|ЦСКА
|14
|7
|3
|4
|22-9
|24
|
7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
|
8
|Акрон
|14
|4
|4
|6
|19-26
|16
|
9
|Пари НН
|14
|4
|3
|7
|14-24
|15
|
10
|Ростов
|14
|3
|5
|6
|17-25
|14
|
11
|Динамо Мх
|14
|2
|6
|6
|7-13
|12
|
12
|Кр. Советов
|14
|3
|3
|8
|12-21
|12
|
13
|Химки
|14
|2
|6
|6
|15-25
|12
|
14
|Факел
|14
|2
|6
|6
|9-21
|12
|
15
|Ахмат
|14
|1
|6
|7
|12-27
|9
|
16
|Оренбург
|14
|1
|5
|8
|15-28
|8
|9.11
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|9.11
|16:30
|
Динамо Мх – Оренбург
|- : -
|9.11
|19:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|9.11
|19:30
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|10.11
|13:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|10.11
|15:15
|
Спартак – Акрон
|- : -
|10.11
|17:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.11
|19:45
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
|
|
Руслан Литвинов
Спартак
|12
|1
|3