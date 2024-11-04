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У ЦСКА ноль ударов в створ, вынужденный выбор Станковича сделал «Спартак» сильнее. Семь наблюдений по дерби

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ
Максим Никитин
Корреспондент
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Игроки «Спартака» Наиль Умяров (№ 18), Тео Бонгонда и Олег Рябчук (№ 2) празднуют гол в матче РПЛ против ЦСКА 2 ноября 2024 года
Игроки «Спартака» Наиль Умяров (№ 18), Тео Бонгонда и Олег Рябчук (№ 2) празднуют гол в матче РПЛ против ЦСКА 2 ноября 2024 года.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Максим Никитин — о победе красно-белых над красно-синими.
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:2
Спартак

«Спартак» и ЦСКА взорвали футбольное пространство не только красными карточками и попытками устроить на поле «ВЭБ Арены» октагон, но и любопытной игрой. Семь мыслей на тему главного дерби страны.

1. Деян Станкович впервые после матча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге сыграл в топ-матче без экспериментов. 4-3-3 с Литвиновым и Бабичем в центре защиты, Денисовым и Рябчуком на флангах обороны, Умяровым в роли глубоко сидящей «шестерки», Пруцевым и Барко чуть выше на позиции «восьмерок». Ну и атака составилась из Угальде, Маркиньоса и Бонгонды. Пожалуй, прямо сейчас это самые рабочие сочетания из доступных тренеру.

2. Марко Николич, сыгравший вничью с «Факелом», организовал перед дерби небольшие изменения, не касавшиеся базовой игровой структуры. Вместо Мусаева на поле вышел Гуарирапа, а Кисляк заменил Пьянича. Замены стали реакцией на нули в предыдущем матче против воронежцев. Кисляк должен был добавить движения и агрессии в центре поля, которой не хватило на прошлых выходных. Выход Гуарирапы вряд ли имел задачу дать ЦСКА что-то новое с точки зрения функционала, поэтому венесуэлец на поле появился просто в порядке очередности.

Арбитр Алексей Сухой успокаивает игроков ЦСКА и &laquo;Спартака&raquo;. Николич и Сухой провалили дерби. «Спартак» выключил ЦСКА и в драке, и в тактике

3. Перед матчем примерно все понимали, что «Спартак» и ЦСКА — лидеры лиги по совокупной опасности допущенных голевых моментов — едва ли полетят вперед и создадут их огромное количество. Так оно в целом и вышло: спартаковские возможности в этом матче оценены совокупно в 0,78 по ожидаемым голам (xG), ЦСКА — в 0,54. То есть соперники не добрались даже до единицы по этому компоненту. В нынешней РПЛ так мало «Спартак» еще не создавал. Даже в проигранном матче «Оренбургу» красно-белые насобирали 1,38 xG. У ЦСКА хуже бывало дважды: в гостевых играх против «Динамо» (Махачкала) и «Ростова». Кстати говоря, ни в одном из них армейцы не проиграли (победа в Дагестане и ничья в Ростове).

4. «Спартак» на каждом отрезке игры выглядел немного лучше соперника, а у ЦСКА случилась проблема с доведением мяча в чужую штрафную. Вдумайтесь, у армейцев — ноль ударов в створ ворот. Во-первых, причина в отсутствии синергии атакующей группы, и это наблюдается по всему турниру. Во-вторых, «Спартак» здорово оборонялся: например, во время атак ЦСКА Маркиньос опускался в глубину под Келлвена, а Рябчук смещался в центр на позицию третьего центрального защитника, где персонально работал по Облякову. В итоге Иван не создал практически ничего (его единственный опасный удар заблокировал Бабич). По сути, пропал из матча. Станкович умело сдержал главного атакующего футболиста красно-синих. У ЦСКА — 11 входов в штрафную соперника, четвертый минимум сезона. Хуже было только в играх с «Ростовом» и Махачкалой, о которых мы уже говорили, а еще — в Краснодаре. Для сравнения, в штрафную «Акрона» армейцы зашли 26 раз.

Драка между футболистами ЦСКА и &laquo;Спартака&raquo; в&nbsp;начале второго тайма матча в&nbsp;Москве 2&nbsp;ноября 2024 года.

5. У «Спартака» с точки зрения доведения мяча в финальную треть все было лучше. Красно-белые забрали центр поля за счет отличной работы тройки Пруцев — Умяров — Барко и преимущества схемы 4-3-3, где в центре полузащиты на одного человека больше, чем в 3-4-3. Этот треугольник за счет мобильности и умных перемещений Пруцева наконец-то заработал. Мартинс, выбывший из-за травмы, так не умеет. Помимо двух голевых передач, Данил здорово открывался под партнеров, участвовал в прессинге и отборе. В этом смысле вынужденный выбор Станковича (Зобнин и Мартинс не были доступны) сделал «Спартак» в дерби сильнее.

6. Ключевым моментом встречи стал гол Тео Бонгонды. Что касается красных карточек, то сильнее всего на игру повлияло удаление Облякова, а изгнание с поля Роши и Литвинова подожгло эмоции, но глобально баланс сил не поменяло. Бонгонда два раза на старте встречи попал под судейскую несправедливость и организовал гол своего имени. В том моменте Мойзес пошел за конголезцем слишком широко, за что Тео его моментально наказал, ну а удар вышел совсем идеальным, в недосягаемую зону. Стоит сказать, что Станкович невероятно долго и упорно ставил Бонгонду в состав (надо похвалить серба за терпение), хотя тот не забивал 12 туров подряд. В итоге Тео забил победные голы уже в двух матчах подряд (до этого — в Нижнем) и лично для меня стал лучшим футболистом дерби, который сделал разницу.

7. ЦСКА и «Спартак» прямо сейчас выглядят коллективами с проблемами, но потенциал красно-белых, даже исходя из состава, гораздо больше. Николич проиграл встречу Станковичу в том числе и из-за качества состава, хотя Деяна надо хвалить за выбор состава и, например, за решение по сдерживанию Ивана Облякова. Зимой ЦСКА придется искать усиление, ведь, насколько я знаю, Николич хочет играть с четверкой защитников, но подбор футболистов не позволяет. На «Спартак» же интересно посмотреть на отрезке до конца осенней части, если Станкович сохранит стабильность состава и игровой схемы.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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Ростов – Химки
 - : -
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Динамо – Пари НН
 - : -
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Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
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