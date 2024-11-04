У ЦСКА ноль ударов в створ, вынужденный выбор Станковича сделал «Спартак» сильнее. Семь наблюдений по дерби

Максим Никитин — о победе красно-белых над красно-синими.

«Спартак» и ЦСКА взорвали футбольное пространство не только красными карточками и попытками устроить на поле «ВЭБ Арены» октагон, но и любопытной игрой. Семь мыслей на тему главного дерби страны.

1. Деян Станкович впервые после матча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге сыграл в топ-матче без экспериментов. 4-3-3 с Литвиновым и Бабичем в центре защиты, Денисовым и Рябчуком на флангах обороны, Умяровым в роли глубоко сидящей «шестерки», Пруцевым и Барко чуть выше на позиции «восьмерок». Ну и атака составилась из Угальде, Маркиньоса и Бонгонды. Пожалуй, прямо сейчас это самые рабочие сочетания из доступных тренеру.

2. Марко Николич, сыгравший вничью с «Факелом», организовал перед дерби небольшие изменения, не касавшиеся базовой игровой структуры. Вместо Мусаева на поле вышел Гуарирапа, а Кисляк заменил Пьянича. Замены стали реакцией на нули в предыдущем матче против воронежцев. Кисляк должен был добавить движения и агрессии в центре поля, которой не хватило на прошлых выходных. Выход Гуарирапы вряд ли имел задачу дать ЦСКА что-то новое с точки зрения функционала, поэтому венесуэлец на поле появился просто в порядке очередности.

3. Перед матчем примерно все понимали, что «Спартак» и ЦСКА — лидеры лиги по совокупной опасности допущенных голевых моментов — едва ли полетят вперед и создадут их огромное количество. Так оно в целом и вышло: спартаковские возможности в этом матче оценены совокупно в 0,78 по ожидаемым голам (xG), ЦСКА — в 0,54. То есть соперники не добрались даже до единицы по этому компоненту. В нынешней РПЛ так мало «Спартак» еще не создавал. Даже в проигранном матче «Оренбургу» красно-белые насобирали 1,38 xG. У ЦСКА хуже бывало дважды: в гостевых играх против «Динамо» (Махачкала) и «Ростова». Кстати говоря, ни в одном из них армейцы не проиграли (победа в Дагестане и ничья в Ростове).

4. «Спартак» на каждом отрезке игры выглядел немного лучше соперника, а у ЦСКА случилась проблема с доведением мяча в чужую штрафную. Вдумайтесь, у армейцев — ноль ударов в створ ворот. Во-первых, причина в отсутствии синергии атакующей группы, и это наблюдается по всему турниру. Во-вторых, «Спартак» здорово оборонялся: например, во время атак ЦСКА Маркиньос опускался в глубину под Келлвена, а Рябчук смещался в центр на позицию третьего центрального защитника, где персонально работал по Облякову. В итоге Иван не создал практически ничего (его единственный опасный удар заблокировал Бабич). По сути, пропал из матча. Станкович умело сдержал главного атакующего футболиста красно-синих. У ЦСКА — 11 входов в штрафную соперника, четвертый минимум сезона. Хуже было только в играх с «Ростовом» и Махачкалой, о которых мы уже говорили, а еще — в Краснодаре. Для сравнения, в штрафную «Акрона» армейцы зашли 26 раз.

5. У «Спартака» с точки зрения доведения мяча в финальную треть все было лучше. Красно-белые забрали центр поля за счет отличной работы тройки Пруцев — Умяров — Барко и преимущества схемы 4-3-3, где в центре полузащиты на одного человека больше, чем в 3-4-3. Этот треугольник за счет мобильности и умных перемещений Пруцева наконец-то заработал. Мартинс, выбывший из-за травмы, так не умеет. Помимо двух голевых передач, Данил здорово открывался под партнеров, участвовал в прессинге и отборе. В этом смысле вынужденный выбор Станковича (Зобнин и Мартинс не были доступны) сделал «Спартак» в дерби сильнее.

6. Ключевым моментом встречи стал гол Тео Бонгонды. Что касается красных карточек, то сильнее всего на игру повлияло удаление Облякова, а изгнание с поля Роши и Литвинова подожгло эмоции, но глобально баланс сил не поменяло. Бонгонда два раза на старте встречи попал под судейскую несправедливость и организовал гол своего имени. В том моменте Мойзес пошел за конголезцем слишком широко, за что Тео его моментально наказал, ну а удар вышел совсем идеальным, в недосягаемую зону. Стоит сказать, что Станкович невероятно долго и упорно ставил Бонгонду в состав (надо похвалить серба за терпение), хотя тот не забивал 12 туров подряд. В итоге Тео забил победные голы уже в двух матчах подряд (до этого — в Нижнем) и лично для меня стал лучшим футболистом дерби, который сделал разницу.

7. ЦСКА и «Спартак» прямо сейчас выглядят коллективами с проблемами, но потенциал красно-белых, даже исходя из состава, гораздо больше. Николич проиграл встречу Станковичу в том числе и из-за качества состава, хотя Деяна надо хвалить за выбор состава и, например, за решение по сдерживанию Ивана Облякова. Зимой ЦСКА придется искать усиление, ведь, насколько я знаю, Николич хочет играть с четверкой защитников, но подбор футболистов не позволяет. На «Спартак» же интересно посмотреть на отрезке до конца осенней части, если Станкович сохранит стабильность состава и игровой схемы.