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«Год пережду, но буду играть в Киеве». Как защитник «Торпедо» Островский сбежал на Украину

Николай Егорычев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Островский.
Леонид Островский.
Леонид Островский (слева, стоит).
Фото из архива Павла Алешина
Письмо Леонида Островского.
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Один из самых скандальных трансферов советского футбола.

Между Россией и Украиной всегда была борьба за футболистов. Ее пик пришелся на 90-е, когда после распада СССР многие украинские игроки решили выступать за Россию.

Но первый громкий трансфер случился гораздо раньше — в 1960-е, когда защитник сборной СССР и «Торпедо» Леонид Островский перешел в киевское «Динамо». Это вызвало огромный резонанс и едва не сломало карьеру футболисту.

«Я должен был стать бандитом»

Островский родился в Риге, но футбольную известность получил в Москве: отыграв сезон в «Даугаве», Леонид перебрался в «Торпедо». Хотя признавался, что большой карьеры могло и не получиться.

«По всем раскладам я должен был стать бандитом, — рассказывал он «СЭ» в 1996 году. — Тюрьмы бы, наверное, не миновал, но вовремя «заболел» футболом».

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Район Московский форштадт, в котором вырос Леонид, считался самым бандитским в Риге. Там, по словам Островского, каждый второй связывался с криминалом, а с наступлением сумерек выходить на улицу было просто опасно. «Чуть ли не каждый день находили свежий труп. Убивали людей постоянно», — уверял игрок.

В «Торпедо» его пригласил Константин Бесков, пообещав молодому защитнику место в основе и попадание в сборную СССР. «Торпедо» Бескова боролось за самые высокие места, а в составе блистали Эдуард Стрельцов, Валентин Иванов и Слава Метревели.

На второй год в «Торпедо» Островский стал основным защитником, а еще через год получил вызов в сборную СССР. Все как и обещал Бесков. Причем в сборную Леонид поехал сразу на чемпионат мира 1958 года, правда, на турнире так и не сыграл.

Леонид Островский.
Леонид Островский.

Скандальный переход в киевское «Динамо»

Пик карьеры Островского пришелся на время, когда «Торпедо» руководил Виктор Маслов. Он доверял защитнику, а тот отвечал надежной игрой. Была только одна проблема — Островский никак не мог привыкнуть к Москве.

«Я стал поглядывать в сторону киевского «Динамо». А когда узнал от Юры Войнова (экс-игрок сборной СССР и киевского «Динамо». — Прим. «СЭ»), что киевляне мной интересуются, то еще больше загорелся этой идеей», — вспоминал Леонид.

Когда Островский рассказал о желании покинуть «Торпедо» Маслову, тот ответил: «Посмотри, какая у нас приличная команда собралась. Давай договоримся так: если не выиграем следующий чемпионат — уедешь. А то жалеть ведь потом будешь».

В 1960-м «Торпедо» выиграло не только чемпионат, но и Кубок СССР. А еще через год едва не повторило успех: второе место в чемпионате и поражение в финале Кубка. Два года подряд Островский входил в «Список 33» как один из лучших центральных защитников страны.

В руководстве ЗИЛа, под патронажем которого функционировало «Торпедо», поначалу были довольны результатами. Но как только команда вышла из отпуска, Маслова неожиданно отправили в отставку. Это сильно ударило по коллективу: многие ведущие игроки написали заявления об уходе из клуба. Среди них был и Островский.

Почти все футболисты в итоге забрали свои заявления — на них надавили начальники «Торпедо» и люди из ЦК КПСС. До конца шли в этом вопросе лишь Островский и Метревели. Слава ушел в тбилисское «Динамо», а Леонид окончательно решил, что нужно перебраться в Киев.

Хотя Георгий Жарков, сменивший Маслова в «Торпедо», до последнего пытался сохранить Островского. «Он сказал мне категорично: «Никуда ты не поедешь!» Потом меня вызвали к начальству: «Хочешь уйти из «Торпедо» — уходи. В любой московский клуб, но только не в киевское «Динамо». Иначе дисквалифицируем». Я ответил: «Хорошо, дисквалифицируйте. Год пережду, но буду играть в Киеве». И уехал», — вспоминал футболист.

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Дисквалификация и травля в прессе

Руководство автозаводцев решило отомстить Островскому. Помимо обещанной дисквалификации, игроку устроили травлю в прессе. Один из примеров — статья «Комсомольской правды» под названием «Похищение защитника»: «В Москве пропажа. Потерялся левый защитник. Приметы: выше среднего роста, носит футболку с буквой «Т» на груди, сухощав, русоволос. Несколько лет Леонид Островский оборонял подступы к торпедовским воротам. И вдруг исчез. Болельщики всполошились: кто похитил нашего верного бека? Следы вели в Киев. Здесь-то и следовало найти торпедовского левого защитника, а заодно и его похитителей. Едем в Киев... А вот и он: молодцеватый, стройный. Правда, у него легкий насморк после прогулки на каток, но настроение бодрое:

- Меня не похитили, я сам...

Леонид Островский бросил все и всех, удрал, руководствуясь одним немудреным принципом: после меня хоть ворота трещи.

Сейчас он пытается все взвалить на жену. Жене, мол, очень понравился Киев. И все тут. А я за ней, потому что не хочу разбивать семейную жизнь. Прием старый как мир", — писало издание.

Журналисты навязывали слух, что Островский продался: в Киеве ему якобы дали трехкомнатную квартиру в центре и в несколько раз увеличили зарплату. Однако сам футболист все опровергал — уверял, что «Динамо» ему платило около 200 рублей, а в «Торпедо» было 180.

Гневные статьи и связи «Торпедо» в высших кругах привели к тому, что Островского дисквалифицировали на год. Леонид поддерживал форму, выступая за дубль киевского «Динамо». Правда, под другой фамилией.

«Помню, в Баку поставили меня на первый тайм против дубля «Нефтяника». Отыграл — и на трибуну. А там сидел второй тренер «Торпедо» Владимир Иванович Горохов. «Леня, — спрашивает он меня, — а что это за пацан играл за «Динамо» справа в защите? Красавец! По манере игры похож на тебя», — вспоминал футболист.

Леонид Островский (слева, стоит). Фото из архива Павла Алешина
Леонид Островский (слева, стоит).
из архива Павла Алешина

Судьба Островского решалась на высшем уровне

Еще до того, как перейти в киевское «Динамо», Леониду обещали помочь с возможной дисквалификацией. Заступиться за игрока должен был Владимир Щербицкий — первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины, а по совместительству большой любитель футбола и покровитель «Динамо».

Но полгода Островский все-таки пропустил: в момент его перехода Щербицкий попал в больницу с инфарктом. Однако позднее дисквалификацию все-таки сняли. Считается, что Щербицкий решал этот вопрос напрямую с Леонидом Брежневым.

Перед возвращением в большой футбол Островскому пришлось публично раскаяться. В еженедельнике «Футбол» было опубликовано обращение Леонида, в котором он извинялся перед всеми за свое поведение: «Я не проявил рассудительности и не предвидел, какой общественный резонанс получит мой поступок».

Письмо Леонида Островского.
Письмо Леонида Островского.

После футбола работал грузчиком

Покинув «Торпедо», Островский стал основным защитником киевского «Динамо». За шесть лет он провел 141 матч — всего на три меньше, чем за автозаводцев. По этому показателю Леонид входит в сотню лучших игроков за всю историю клуба (90-е место). В составе киевлян игрок трижды становился чемпионом СССР и завоевал два Кубка страны.

Островский завершил карьеру в 32 года из-за травмы. Позже он стал тренером: работал в школе киевского «Динамо», а также возглавлял черкасский «Днепр» и «Скури» из Грузии.

Но тренерская карьера получилась не такой яркой, как игровая. В первую очередь из-за семейных проблем. Островский развелся с женой, с которой прожил почти 20 лет, и месяцами не выходил из запоя. А затем еще и устроился грузчиком на винзавод, где «безбожно пил» со своими напарниками — потому что вина было навалом.

После экс-футболист работал грузчиком на табачной фабрике, строителем и восстанавливал памятники в Киево-Печерской лавре. В конце 1980-х Островского вновь пригласили в школу киевского «Динамо», а в 1992 году — уже после распада СССР — ему все-таки присвоили звание заслуженного мастера спорта. До конца жизни Леонид трудился в горсовете «Динамо», где занимался в основном бумажной работой.

Скончался в апреле 2001 года в возрасте 65 лет. На вопрос, доволен ли Островский своей карьерой, он отвечал: «Почти». Потому что не стал чемпионом мира.

Леонид участвовал на трех ЧМ: в 1958 и 1962 годах вызывался в сборную из «Торпедо», в 1966-м — из киевского «Динамо». Ближе всего к заветной мечте защитник был в 1966-м, когда сборная СССР дошла до полуфинала.

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ФК Динамо (Киев)
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