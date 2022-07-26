«Год пережду, но буду играть в Киеве». Как защитник «Торпедо» Островский сбежал на Украину

Один из самых скандальных трансферов советского футбола.

Между Россией и Украиной всегда была борьба за футболистов. Ее пик пришелся на 90-е, когда после распада СССР многие украинские игроки решили выступать за Россию.

Но первый громкий трансфер случился гораздо раньше — в 1960-е, когда защитник сборной СССР и «Торпедо» Леонид Островский перешел в киевское «Динамо». Это вызвало огромный резонанс и едва не сломало карьеру футболисту.

«Я должен был стать бандитом»

Островский родился в Риге, но футбольную известность получил в Москве: отыграв сезон в «Даугаве», Леонид перебрался в «Торпедо». Хотя признавался, что большой карьеры могло и не получиться.

«По всем раскладам я должен был стать бандитом, — рассказывал он «СЭ» в 1996 году. — Тюрьмы бы, наверное, не миновал, но вовремя «заболел» футболом».

Район Московский форштадт, в котором вырос Леонид, считался самым бандитским в Риге. Там, по словам Островского, каждый второй связывался с криминалом, а с наступлением сумерек выходить на улицу было просто опасно. «Чуть ли не каждый день находили свежий труп. Убивали людей постоянно», — уверял игрок.

В «Торпедо» его пригласил Константин Бесков, пообещав молодому защитнику место в основе и попадание в сборную СССР. «Торпедо» Бескова боролось за самые высокие места, а в составе блистали Эдуард Стрельцов, Валентин Иванов и Слава Метревели.

На второй год в «Торпедо» Островский стал основным защитником, а еще через год получил вызов в сборную СССР. Все как и обещал Бесков. Причем в сборную Леонид поехал сразу на чемпионат мира 1958 года, правда, на турнире так и не сыграл.

Леонид Островский.

Скандальный переход в киевское «Динамо»

Пик карьеры Островского пришелся на время, когда «Торпедо» руководил Виктор Маслов. Он доверял защитнику, а тот отвечал надежной игрой. Была только одна проблема — Островский никак не мог привыкнуть к Москве.

«Я стал поглядывать в сторону киевского «Динамо». А когда узнал от Юры Войнова (экс-игрок сборной СССР и киевского «Динамо». — Прим. «СЭ»), что киевляне мной интересуются, то еще больше загорелся этой идеей», — вспоминал Леонид.

Когда Островский рассказал о желании покинуть «Торпедо» Маслову, тот ответил: «Посмотри, какая у нас приличная команда собралась. Давай договоримся так: если не выиграем следующий чемпионат — уедешь. А то жалеть ведь потом будешь».

В 1960-м «Торпедо» выиграло не только чемпионат, но и Кубок СССР. А еще через год едва не повторило успех: второе место в чемпионате и поражение в финале Кубка. Два года подряд Островский входил в «Список 33» как один из лучших центральных защитников страны.

В руководстве ЗИЛа, под патронажем которого функционировало «Торпедо», поначалу были довольны результатами. Но как только команда вышла из отпуска, Маслова неожиданно отправили в отставку. Это сильно ударило по коллективу: многие ведущие игроки написали заявления об уходе из клуба. Среди них был и Островский.

Почти все футболисты в итоге забрали свои заявления — на них надавили начальники «Торпедо» и люди из ЦК КПСС. До конца шли в этом вопросе лишь Островский и Метревели. Слава ушел в тбилисское «Динамо», а Леонид окончательно решил, что нужно перебраться в Киев.

Хотя Георгий Жарков, сменивший Маслова в «Торпедо», до последнего пытался сохранить Островского. «Он сказал мне категорично: «Никуда ты не поедешь!» Потом меня вызвали к начальству: «Хочешь уйти из «Торпедо» — уходи. В любой московский клуб, но только не в киевское «Динамо». Иначе дисквалифицируем». Я ответил: «Хорошо, дисквалифицируйте. Год пережду, но буду играть в Киеве». И уехал», — вспоминал футболист.

Дисквалификация и травля в прессе

Руководство автозаводцев решило отомстить Островскому. Помимо обещанной дисквалификации, игроку устроили травлю в прессе. Один из примеров — статья «Комсомольской правды» под названием «Похищение защитника»: «В Москве пропажа. Потерялся левый защитник. Приметы: выше среднего роста, носит футболку с буквой «Т» на груди, сухощав, русоволос. Несколько лет Леонид Островский оборонял подступы к торпедовским воротам. И вдруг исчез. Болельщики всполошились: кто похитил нашего верного бека? Следы вели в Киев. Здесь-то и следовало найти торпедовского левого защитника, а заодно и его похитителей. Едем в Киев... А вот и он: молодцеватый, стройный. Правда, у него легкий насморк после прогулки на каток, но настроение бодрое:

- Меня не похитили, я сам...

Леонид Островский бросил все и всех, удрал, руководствуясь одним немудреным принципом: после меня хоть ворота трещи.

Сейчас он пытается все взвалить на жену. Жене, мол, очень понравился Киев. И все тут. А я за ней, потому что не хочу разбивать семейную жизнь. Прием старый как мир", — писало издание.

Журналисты навязывали слух, что Островский продался: в Киеве ему якобы дали трехкомнатную квартиру в центре и в несколько раз увеличили зарплату. Однако сам футболист все опровергал — уверял, что «Динамо» ему платило около 200 рублей, а в «Торпедо» было 180.

Гневные статьи и связи «Торпедо» в высших кругах привели к тому, что Островского дисквалифицировали на год. Леонид поддерживал форму, выступая за дубль киевского «Динамо». Правда, под другой фамилией.

«Помню, в Баку поставили меня на первый тайм против дубля «Нефтяника». Отыграл — и на трибуну. А там сидел второй тренер «Торпедо» Владимир Иванович Горохов. «Леня, — спрашивает он меня, — а что это за пацан играл за «Динамо» справа в защите? Красавец! По манере игры похож на тебя», — вспоминал футболист.

Леонид Островский (слева, стоит). из архива Павла Алешина

Судьба Островского решалась на высшем уровне

Еще до того, как перейти в киевское «Динамо», Леониду обещали помочь с возможной дисквалификацией. Заступиться за игрока должен был Владимир Щербицкий — первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины, а по совместительству большой любитель футбола и покровитель «Динамо».

Но полгода Островский все-таки пропустил: в момент его перехода Щербицкий попал в больницу с инфарктом. Однако позднее дисквалификацию все-таки сняли. Считается, что Щербицкий решал этот вопрос напрямую с Леонидом Брежневым.

Перед возвращением в большой футбол Островскому пришлось публично раскаяться. В еженедельнике «Футбол» было опубликовано обращение Леонида, в котором он извинялся перед всеми за свое поведение: «Я не проявил рассудительности и не предвидел, какой общественный резонанс получит мой поступок».

Письмо Леонида Островского.

После футбола работал грузчиком

Покинув «Торпедо», Островский стал основным защитником киевского «Динамо». За шесть лет он провел 141 матч — всего на три меньше, чем за автозаводцев. По этому показателю Леонид входит в сотню лучших игроков за всю историю клуба (90-е место). В составе киевлян игрок трижды становился чемпионом СССР и завоевал два Кубка страны.

Островский завершил карьеру в 32 года из-за травмы. Позже он стал тренером: работал в школе киевского «Динамо», а также возглавлял черкасский «Днепр» и «Скури» из Грузии.

Но тренерская карьера получилась не такой яркой, как игровая. В первую очередь из-за семейных проблем. Островский развелся с женой, с которой прожил почти 20 лет, и месяцами не выходил из запоя. А затем еще и устроился грузчиком на винзавод, где «безбожно пил» со своими напарниками — потому что вина было навалом.

После экс-футболист работал грузчиком на табачной фабрике, строителем и восстанавливал памятники в Киево-Печерской лавре. В конце 1980-х Островского вновь пригласили в школу киевского «Динамо», а в 1992 году — уже после распада СССР — ему все-таки присвоили звание заслуженного мастера спорта. До конца жизни Леонид трудился в горсовете «Динамо», где занимался в основном бумажной работой.

Скончался в апреле 2001 года в возрасте 65 лет. На вопрос, доволен ли Островский своей карьерой, он отвечал: «Почти». Потому что не стал чемпионом мира.

Леонид участвовал на трех ЧМ: в 1958 и 1962 годах вызывался в сборную из «Торпедо», в 1966-м — из киевского «Динамо». Ближе всего к заветной мечте защитник был в 1966-м, когда сборная СССР дошла до полуфинала.