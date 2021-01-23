Прессинг, комбинации и гибкость. Как играл «Спартак» в конце 90-х годов

Разбираем фирменный игровой стиль красно-белых при Олеге Романцеве.

«Спартак» 90-х годов — это ностальгия. Которая долгое время была единственным источником радости для болельщиков красно-белых. Действительно, когда менялись главные тренеры, футболисты, но результат не приходил, оставалось вспоминать прошлые чемпионства, победы в громких еврокубковых матчах и, главное, тот самый спартаковский стиль.

Последнее — святое для ветеранов и фанатов. Доказательство тому — не только постоянные сравнения современной команды с составом 90-х, но и трепет. Вспомните громкие заявления Олега Кононова о возвращении стенок и забеганий. И реакцию болельщиков на провал. Дело ведь не только в титулах, но и в том, что знакомые многие с детства только ими и остались. Да еще и осмеянными, учитывая происходившее на поле при Кононове.

Впрочем, перенесемся в конец 90-х. Тем более нынешний «Спартак» — пока еще команда Доменико Тедеско — использует другие принципы. Здесь и схема 3-5-2, и длинные передачи в начальной стадии атаки, и акцент на фланги, а не на центр.

Как играла команда Романцева? И почему ее до сих пор так любят?

Прессинг даже с «Реалом»

Вспомните домашний матч группового турнира Лиги чемпионов-1998/99 против «Реала» (2:1). В составе Мадрида — звездные Роберто Карлос, Рауль, Зеедорф. Используя современные футбольные термины, многие сказали бы: надо парковать «автобус». Но, оказывается, можно и иначе. Как, например, в этом моменте:

Прессинг «Спартака» в матче группового турнира Лиги чемпионов-1998/99 против «Реала» (2:1).

Писарев и Робсон так запрессинговали центральных защитников «Реала», что им пришлось отдавать мяч голкиперу Иллгнеру. А тому — вынужденно играть длинно. Вообще бросалось в глаза вот что: вратарь «Спартака» Филимонов старался действовать накоротке. Исключение — длинные забросы рукой. А вот его коллега из «Реала» преимущественно использовал лонгболлы из-за интенсивного давления красно-белых.

Более того, «Спартаку» удавался и контрпрессинг, то есть моментальный отбор после потери мяча. Вспомним московскую встречу той же Лиги чемпионов-1998/99 против «Интера» (1:1). В составе нерадзурри выходили Симеоне, Роналдо, Пирло. Красно-белых это не пугало. Контрпрессинговали не только полузащитники — Титов или Цымбаларь, — но даже форвард Робсон, постоянно зарабатывавший фолы.

Тогдашний «Спартак» был не только красив с точки зрения стилистики, но и силен «физикой». Во-первых, футболисты успевали возвращаться назад после стандартов у чужих ворот. Во-вторых, прессинговали даже в концовках — тому же «Реалу» именно на этом отрезке забили два гола. Значит, функционалки хватало.

Олег Романцев и Егор Титов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комбинационный футбол

Это словосочетание при Кононове превратилось в мем. Однако стоит восстановить справедливость. «Спартак» 90-х действительно предпочитал короткий и средний пас. Да еще какой качественный!

Во-первых, я уже упоминала действия Филимонова по вводу мяча в игру. Чаще — короткие передачи. Реже — длинные в расчете на забеги Робсона. Ближние предназначались центральными защитникам, но самое интересное происходило дальше. Сейчас нам часто приходится видеть, как игроки обороны перекатывают мяч друг другу и голкиперу. Так накручивается «стерильное» владение — без особого продвижения вперед.

«Спартак» же делал по-другому, красиво. Любое ТТД — сразу вперед. Чаще — в центр, где зажигалась мысль Титова. Временами — на фланги, где, к примеру, включалась скорость Баранова.

Во-вторых, красно-белые старались играть умно, отрезая от мяча большие группы футболистов соперника. Вновь стоит отметить Баранова, его передачи в завершающей стадии атаки и связку с Писаревым.

В-третьих, «Спартак» обожал пасовать в касание. Причем не только на приличных полях, но и, например, на снежной целине, в которую превратился газон «Лужников» во время матча Лиги чемпионов-2000/01 с «Арсеналом» (4:1). Да, такой стиль опасен потерями. И они происходили: не только у чужой штрафной, но и у своей при выходе из обороны в атаку. Но вспомним о контрпрессинге: на соперника моментально набрасывались футболисты красно-белых.

Гибкость

При этом нельзя сказать, что «Спартак» выглядел однообразно, всегда — исключительно короткий пас, владение, атаки через центр.

Случалось, что приходилось терпеть. Вспомните игру с «Байером» в Лиге чемпионов-2000/01 (2:0). Вот уж совсем нетипичный футбол для того «Спартака»! Мяч у москвичей не держался, поэтому приходилось действовать длинно (часто — в офсайд) и на отбой. Робсон же вообще исполнял глубинного плеймейкера, разгонявшего контратаки и направлявшего мяч в свободные зоны.

Или другой важный аспект спартаковского футбола 90-х — комбинации низом в завершающей стадии атаки. Да, стенки, пятки, разрезающие пасы удавались. Но использовались и другие приемы. К примеру, кроссы круто получались у Тихонова. Образец — второй гол «Спартака» в ворота «Реала» в Лиге чемпионов-1998/99. Тихонов навесил, Робсон скинул, а Титов забил. Не комбинация низом, но эффективно!

Кроме того, применялись и длинные переводы с фланга на фланг. Так, в том числе красно-белые растягивали оборону «Интера» в домашней встрече Лиги чемпионов-1998/99.

1997 год. Олег Романцев. Фото Дмитрий Солнцев

Итог

Тот «Спартак» любили (и по-прежнему любят) за смелость. За то, что все игроки шли в дриблинг: и Парфенов, и Тихонов, и Цымбаларь. За то, что защитник Ананко не раз оказывался на позиции центрфорварда. За то, что Романцев выпускал футболистов в атаку даже тогда, когда можно было сделать замену оборонительного плана. За то, что красно-белые боролись до последнего — мяч выдергивали из-под ног соперника даже в падении.

Именно смелость сделала возможной ту самую тактическую красоту, о которой до сих пор с теплотой вспоминают на трибунах «Открытие Арены». Есть ли она у «Спартака» сейчас?