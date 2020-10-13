Нападающий молодежной сборной России Денис Макаров после победы над Латвией в матче отборочного турнира Евро-2021 (4:1) заявил, что рад дебютировать за команду. Форвард «Рубина» отдал последний пас на Александра Ломовицкого в моменте с четвертым голом.

— Вообще отлично. Приятно выйти первый матч за сборную — тем более, в решающей игре. Эмоции очень большие, я рад. Спасибо за доверие тренерскому штабу, команде — за помощь в адаптации. Все вышло круто. Я очень рад.

Когда ехал в сборную, то знал, что должен быть шанс. Не просто так ехал. Еще раз хочу всем сказать спасибо и поздравить с выходом на Евро. Это очень важно.

Сборная Латвии? Хорошая и крепкая команда. Чуть-чуть не хватает мастерства. Над этим им надо работать.