РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Новый обряд посвящения в «Рубине»: новички поют песни

21:31

В «Рубине» появилась новая традиция: новички команды должны спеть перед всей командой песню. Казанцы выложили в Twitter видео, где Иван Игнатьев поет «Черные глаза», Илья Самошников — «Крошка моя», а Денис Макаров — «Зачем тебя я знал».

Зимой новым главным тренером «Рубина» был назначен Леонид Слуцкий.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир