Новый обряд посвящения в «Рубине»: новички поют песни
21:31
В «Рубине» появилась новая традиция: новички команды должны спеть перед всей командой песню. Казанцы выложили в Twitter видео, где Иван Игнатьев поет «Черные глаза», Илья Самошников — «Крошка моя», а Денис Макаров — «Зачем тебя я знал».
Зимой новым главным тренером «Рубина» был назначен Леонид Слуцкий.
Его уже не остановить! ?? pic.twitter.com/N4vHQxeEPT— «Рубин» Казань (@fcrk) January 24, 2020
Илья Самошников ?????? pic.twitter.com/1laKSb5mKk— «Рубин» Казань (@fcrk) January 24, 2020
Денис Макаров ????? pic.twitter.com/WZIDvjGFPg— «Рубин» Казань (@fcrk) January 24, 2020
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