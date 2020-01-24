Новый обряд посвящения в «Рубине»: новички поют песни

В «Рубине» появилась новая традиция: новички команды должны спеть перед всей командой песню. Казанцы выложили в Twitter видео, где Иван Игнатьев поет «Черные глаза», Илья Самошников — «Крошка моя», а Денис Макаров — «Зачем тебя я знал».

Зимой новым главным тренером «Рубина» был назначен Леонид Слуцкий.