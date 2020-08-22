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Денис Макаров: «У нас есть своя цель — попасть в еврокубки»

22:21
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Полузащитник «Рубина» Денис Макаров стал автором победного гола в матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (2:1).

— Эмоций много. Приятно забивать на таком стадионе, — сказал игрок в эфире «Матч Премьер», — Матч с ЦСКА, как и с любым другим клубом, — выходим побеждать.

Мы отрабатываем атаку. Считаю, что идем в правильном направлении. С каждым матчем прибавляем.

Такие победы закаляют. У нас есть своя цель — попасть в еврокубки. Будем доказывать в каждом матче.

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