Какие перспективы у ЦСКА? Заболотный всем все доказал? Почему так провалились «Крылья»? Мнение Кобелева
— Пожалуй, счет по игре, — говорит Кобелев. — ЦСКА более рационально построил свою тактику. Все мы знаем, что «Крылья» — быстрая, резкая команда, которая играет в короткий, средний пас, за счет комбинаций выходит из обороны в атаку.
Но в этом матче армейцы поймали самарцев, когда те как раз-таки пытались начинать атаки. Сработал прессинг подопечных Федотова. Первые два мяча — яркое тому подтверждение. Мне кажется, «Крыльям» иногда надо наступать на горло своей песне. Порой все-таки нужно перестраиваться. На первом месте должен стоять результат. Выходить в атаку по таким тяжелым полям за счет короткой и средней передачи — довольно рискованное дело. ЦСКА эффективно наказал соперника. В принципе интрига была убита после 2:0. ЦСКА уже отошел назад, встречал гостей на своей половине поля. Москвичи на контратаках еще дважды ужалили волжан, могли забить и больше. План Федотова на матч был реализован. Повторюсь, по такому полю тяжело играть в комбинационный футбол...
— Давно не видели такого Заболотного? Многие уже поставили крест на этом нападающем...
— (Смеется.) Заболотный органично вписался в эту тактику ЦСКА. Было много длинных передач. Прострелов, навесов. Антон пришелся ко двору. По-моему, человек всем доказал свою состоятельность.
— Карраскаль остался в запасе и вышел только на замену, когда все было решено. Отряд не заметил потери бойца?
— Да, пожалуй, с этим можно согласиться. ЦСКА перестроился, сыграл в два нападающих. Эта тактика себя оправдала. Хорошо, когда у тебя в команде есть и Чалов, и Заболотный.
— Кого еще выделите в составе армейцев?
— Все провели ровный матч, никто не выпал. После двух голов хозяева уже играли по счету, не особо нервничали. ЦСКА здорово наказывал самарцев за ошибки. Еще раз замечу: «Крыльям» надо думать прежде всего о результате. Комбинационная игра на своей половине поля в итоге привела к такому счету...
При этом я пока довольно сдержанно оценил бы перспективы ЦСКА. Следующие матчи все покажут. Армейцы строят свою игру от соперника. Мне не совсем по душе модель с тремя центральными защитниками.
— Допускаете, что «Крылья» окажутся в зоне стыков?
— «Локомотива» в стыках не будет. Я в этом не сомневаюсь. Так что, наверное, «Крылья» будут соперничать с «Нижним Новгородом», чтобы избежать борьбы в переходных играх. Пока такая перспектива.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|- : -
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3