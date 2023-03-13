Какие перспективы у ЦСКА? Заболотный всем все доказал? Почему так провалились «Крылья»? Мнение Кобелева

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Кобелев о поражении самарцев от ЦСКА (0:4).

— Пожалуй, счет по игре, — говорит Кобелев. — ЦСКА более рационально построил свою тактику. Все мы знаем, что «Крылья» — быстрая, резкая команда, которая играет в короткий, средний пас, за счет комбинаций выходит из обороны в атаку.

Но в этом матче армейцы поймали самарцев, когда те как раз-таки пытались начинать атаки. Сработал прессинг подопечных Федотова. Первые два мяча — яркое тому подтверждение. Мне кажется, «Крыльям» иногда надо наступать на горло своей песне. Порой все-таки нужно перестраиваться. На первом месте должен стоять результат. Выходить в атаку по таким тяжелым полям за счет короткой и средней передачи — довольно рискованное дело. ЦСКА эффективно наказал соперника. В принципе интрига была убита после 2:0. ЦСКА уже отошел назад, встречал гостей на своей половине поля. Москвичи на контратаках еще дважды ужалили волжан, могли забить и больше. План Федотова на матч был реализован. Повторюсь, по такому полю тяжело играть в комбинационный футбол...

— Давно не видели такого Заболотного? Многие уже поставили крест на этом нападающем...

— (Смеется.) Заболотный органично вписался в эту тактику ЦСКА. Было много длинных передач. Прострелов, навесов. Антон пришелся ко двору. По-моему, человек всем доказал свою состоятельность.

— Карраскаль остался в запасе и вышел только на замену, когда все было решено. Отряд не заметил потери бойца?

— Да, пожалуй, с этим можно согласиться. ЦСКА перестроился, сыграл в два нападающих. Эта тактика себя оправдала. Хорошо, когда у тебя в команде есть и Чалов, и Заболотный.

— Кого еще выделите в составе армейцев?

— Все провели ровный матч, никто не выпал. После двух голов хозяева уже играли по счету, не особо нервничали. ЦСКА здорово наказывал самарцев за ошибки. Еще раз замечу: «Крыльям» надо думать прежде всего о результате. Комбинационная игра на своей половине поля в итоге привела к такому счету...

При этом я пока довольно сдержанно оценил бы перспективы ЦСКА. Следующие матчи все покажут. Армейцы строят свою игру от соперника. Мне не совсем по душе модель с тремя центральными защитниками.

— Допускаете, что «Крылья» окажутся в зоне стыков?