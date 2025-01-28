«Спартак»? «Залутал» бабок и ушел». Кокорин у Смолова рассказал про красно-белых и оскорбил РПЛ

Слишком откровенный Александр.

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин пришел на подкаст Smol Talk к Федору Смолову. 33-летний футболист откровенно ответил на вопросы обо всем: «Спартаке», РПЛ, той самой драке и многом другом. И точно не все сказанное понравится болельщикам.

Про завершение карьеры

Кокорин рассказал, когда планирует закончить с футболом. По его словам, это случится нескоро, если позволит организм. «Планирую ли как Криштиану играть до 40 лет? Желание есть, а там как здоровье позволит. От футбола не устал, кайфую. Живешь у моря, играешь, тренируешься. Что еще надо?» — заявил футболист.

Возвращение в РПЛ

Несмотря на желание играть еще несколько лет, обратно на родину Александр не собирается — не видит вариантов. «Никто не позовет, объективно. «Зенит» не позовет. «Локомотив» Борис Романович (Ротенберг — Прим. «СЭ») прикрыл. Команд не осталось. Ну и возраст. 35 лет — уже все», — считает Кокорин.

Да и по России футболист не сильно скучает. «В последнее время мама начала прилетать, до этого не могла сделать визу три года. Если родители прилетают, то что мне в России делать? Я там прожил 15 лет. Москва мне не особо нравилась, тем более сейчас — что там делать? Киношку смотреть, по Патрикам лазить? Большого кайфа там не испытываю. Если есть море, лучше на море остаться», — заявил Александр.

Александр Кокорин в «Спартаке» в 2020 году. Фото ФК «Фиорентина»

Про качество РПЛ

Российская премьер-лига Кокорина тоже не впечатляет вообще. «Чемпионат, когда мы с Мамаевым вышли из тюрьмы в 2019-м, уже был говном, честно. Он тогда начал просаживаться. Не так плохо все было, но уже чувствовалось. А потом, когда очень хорошие иностранцы начали уезжать, кем мы их заменили? Самый сильный год был, когда золотой ЦСКА был, и «Зенит» начал с ним конкурировать: 2008 год и до 2015-го», — считает нападающий «Ариса».

Про «Спартак»

Вспомнил Саша и свою игру за «Спартак». Напомним, в московский клуб нападающий перешел летом 2020 года, но уже зимой 2021-го уехал в «Фиорентину». Красно-белым следующие цитаты лучше не читать!

Так, Кокорин заявил, что перешел в столичный клуб назло «Зениту» и отлично заработал на этом. «Переход в «Спартак»? Топ! Вообще позитивно. «Залутал» бабок больше всего за полгода и ушел. После тюрьмы мне сказали, что за руку приведут в «Зенит». Я понимал, жареным пахнет, меня выгоняют оттуда и поэтому не могу находиться там. Мне обещали, что я вернусь. Я понимал, нужно уйти в «Сочи» и помочь, и за руку обратно меня вернут в «Зенит». И я в это верил. А когда мы спасли «Сочи» чудом, в «Зените» мне сказали «нет». С Семаком я был на связи. Он тоже не понимал. Я был бы готов пойти на условия «Зенита», мы бы легко договорились с клубом о контракте. После этого я просто назло петербуржцам подписал контракт со «Спартаком». Я Сергею Богдановичу об этом сказал. Это был единственный на тот момент клуб, который мог составить конкуренцию «Зениту», — заявил Кокорин.

Еще Александр выдал тому «Спартаку» очень неприятную характеристику. «Я тебе так скажу: это клуб для интриг, клуб интриганов, который живет сплетнями и кайфует от этого. Они этим живут. Я там находился и был в шоке. Они живут тем, чтобы быстрее спалить руководству, что кто-то где-то накосячил. Вот так они живут. Когда я переходил, был в офисе, и об этом никто не знал. Но в прессе через 20 минут написали о подписании контракта. Я думаю: ага, интересно», — отметил экс-футболист красно-белых.

Также Кокорин рассказал о своих отношениях с прошлым руководством «Спартака». «Зарема? Легенда. Она против меня была максимально, не знаю почему. Мне кажется, мы где-то гуляли в Монако и между нами что-то произошло, клянусь тебе. Но вообще, когда я травмировался, мне стало настолько по фигу, что там происходит... А в руководстве начали против меня копать, запретили ехать в отпуск в Дубай. Реально верили, что я травмировался под «Зенит», якобы у меня была такая договоренность», — признался Александр.

Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Про «Фиорентину»

Зимой 2021-го Кокорин внезапно перешел в итальянскую «Фиорентину». В итоге за новый клуб россиянин сыграл только в 12 матчах, не отличился результативными действиями и ушел в «Арис». То время Саша тоже вспомнил.

По словам форварда, раскрыться помешала тренерская чехарда. «У меня только положительные эмоции. Ну да, попался там такой дядя... Думаю, я до конца не узнаю, в чем было дело. Я им уже напрямую говорил: все понимаю, я из России, нужен-не нужен? Мне до конца не отвечали. Не понимаю почему, но могу догадываться. Приходил к одному тренеру, а через месяц у меня другой специалист, еще через месяц — новый. Итого за четыре месяца четыре тренера. Вот так вот. У четвертого я просто тупо не попал», — считает Кокорин.

При этом Александр остался очень недоволен своим последним тренером в «Фиорентине» — Винченцо Итальяно. «Я тебе больше скажу: объективно на последнем сборе я был лучшим. Мне просто интересно было выдать максимум, я жил на базе. Смотрелся лучше остальных, должен был начинать сезон. А Итальяно настолько мразью оказался, что купил двух новых нападов перед чемпионатом. И да, все могу понять — дорогие нападающие, все дела. Но им же тоже надо набирать форму. Дай мне сыграть, пока они набирают. А он поставил нападающего, которого купил неделю назад», — отметил Кокорин.

Про главный клуб в карьере

С самым ненавистным клубом, кажется, разобрались. Но и про главную команду в карьере Александр также высказался вполне ожидаемо. «Наверное, «Зенит». По отношению, любви болельщиков — чувствовал себя как дома. В «Сочи» тоже было классно — отличная атмосфера в раздевалке. Впервые попал в команду без звездных футболистов, все работяги. Но главный все-таки «Зенит», там все на высшем уровне, приближенном к Европе», — заявил футболист.

Кокорин выступает за «Арис» с августа 2022 года. В сезоне-2024/25 на счету 33-летнего российского форварда 17 игр, семь голов и пять результативных передач. В России Александр играл за «Динамо», «Зенит», «Спартак» и «Сочи». На счету нападающего 48 матчей за сборную России.