Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Таблица Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Live

Live

1 ноября, 22:15

«Зенит» нанес «Локомотиву» первое поражение в чемпионате: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 14-го тура чемпионата России.

Новое Ранее
1 ноября, 22:15

«Зенит» победил «Локомотив» в матче 14-го тура чемпионата России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
01 ноября, 20:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Локомотив

1 ноября, 22:15

«Зенит» нанес «Локомотиву» первое поражение в сезоне РПЛ

Игра 14-го тура завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Зенит» набрал 29 очков и поднялся на второе место в таблице РПЛ. «Локомотив» с 27 очками — на 4-й строчке.

1 ноября, 22:13

90+5-я минута. Пошла последняя минута, и очевидно сыграют еще парочку сверху.

1 ноября, 22:11

Гол «Зенита» засчитан после подсказки ВАР

90+3-я минута. ГОЛ! Гол Мостового был забит по правилам — 2:0.

Андрей откуда-то нашел балаклаву и надел ее. Отсылка к недавним жутким новостям с попыткой его похищения. Чистяков не оценил и показал желтую карточку.

1 ноября, 22:08

90+2-я минута. Пять минут добавил Чистяков. И параллельно слушает ВАР на предмет офсайда у Мостового. Плановая процедура при взятии ворот.

1 ноября, 22:08

90+1-я минута. Мостовой реализовал выход один на один, но перед этим попал в офсайд.

1 ноября, 22:07

90-я минута. Глушенков покинул поле. Его заменил Ерохин.

1 ноября, 22:04

87-я минута. Хороший шанс у Комличенко, но не попал по мячу форвард «Локо». И вместе с этим сфолил на Эраковиче.

1 ноября, 22:01

84-я минута. Педро и Луис Энрике покинули поле и уступили место Александру Соболеву и Лусиано Гонду.

1 ноября, 22:00

83-я минута. Вендел не дает Батракову времени подумать перед пасом. Тут же прессингует бразилец.

1 ноября, 21:58

81-я минута. Неожиданный удар Глушенкова в ближний угол. Митрюшкин не спит.

1 ноября, 21:57

79-я минута. «Зенит» ломает темп игры, зарабатывая мелкие фолы в центре поля. Все логично.

1 ноября, 21:53

76-я минута. Нино грамотно подставился под Руденко и заработал фол. Будем надеяться, что моменты команды приберегли на концовку матча.

1 ноября, 21:50

74-я минута. Двойная замена у «Зенита». Мостовой и Эракович вышли вместо Дркушича и Жерсона.

1 ноября, 21:48

70-я минута. Пока без моментов во втором тайме. Мало что получается у гостей, а вот хозяев все устраивает.

1 ноября, 21:45

67-я минута. Комличенко прикрывал мяч корпусом и упал в штрафной. Чистяков говорит все чисто. Следом случилось падение Батракова. Снова без фола от игроков «Зенита», по мнению арбитра.

1 ноября, 21:42

65-я минута. «Зенит» наконец выбрался в атаку. Педро пытался обойти Ненахова, но не смог. Угловой для питерцев.

1 ноября, 21:40

63-я минута. «Локомотив» не перестает прессинговать соперника. Уже 3-4 минуты игра проходит на половине поля «Зенита», но хозяева не паникуют.

1 ноября, 21:37

60-я минута. Хороший навес исполнил Бакаев, но Комличенко сфолил в атаке. Не согласен форвард «Локо» с решением Чистякова.

1 ноября, 21:33

56-я минута. Глушенков и Луис Энрике не смогли придумать ничего острее в штрафной «Локомотива», но угловой тоже неплохо.

1 ноября, 21:31

54-я минута. Бакаев заменил Карпукаса, который вряд ли сильно поможет в атаке.

1 ноября, 21:30

52-я минута. У «Локомотива» уже готовится замена. Бакаев переодевается.

1 ноября, 21:27

50-я минута. Нино ковырнул мяч после углового. Митрюшкин среагировал на слабый удар с близкого расстояния.

1 ноября, 21:25

48-я минута. По две потери подряд допустили команды. Мяч пока не покидает центр поля.

1 ноября, 21:23

46-я минута. Начался второй тайм. Продолжаем.

1 ноября, 21:06

45+3-я минута. В итоге желтую карточку дали Мантуану и Батракову, который заступился за одноклубников. На этом звучит свисток на перерыв.

1 ноября, 21:05

45+2-я минута. Заварушка на поле. Комличенко падал и наступил на ногу Нино. Мантуан начал ругаться с форвардом «Локо» и в дело вмешался Баринов. Капитан железнодорожников и Мантуан начал толкаться лбами.

1 ноября, 21:04

45+1-я минута. Одну минуту добавил к первому тайму судья Чистяков.

1 ноября, 21:01

43-я минута. Удар Карпукаса из угла вратарской был заблокирован. Следом свою атаку начал «Зенит», но Луис Энрике накрутил троих и не смог пробить.

1 ноября, 20:59

40-я минута. Тяжело в атаке «Локомотиву», несмотря на то, что «Зенит» осознанно играет вторым номером. Организованно обороняются хозяева.

1 ноября, 20:56

38-я минута. Серия отскоков в штрафной «Локомотива», но до удара так и не дошло. Угловой для «Зенита».

1 ноября, 20:54

36-я минута. Карпукас вовремя успел остановить Педро и выбить мяч в аут, предотвратив опасную атаку «Зенита».

1 ноября, 20:51

33-я минута. Угловой для «Локомотива» не увенчался успехом. «Зенит» убежал в контратаку, но Барриос не добежал до мяча.

1 ноября, 20:48

30-я минута. Очень высоко прессингует «Локомотив» и это работает. Карпукас подхватил мяч и сразу пробил.

1 ноября, 20:46

28-я минута. Хороший пас вперед на Руденко отдал Батраков, но Александр не успел добежать. Не сказать, что сильно отдал Алексей.

1 ноября, 20:43

25-я минута. Руденко сфолил в атаке, пихнув в спину сначала Дркушича, а затем Мантуана.

1 ноября, 20:41

23-я минута. Глушенков вырезал отличный пас на Мантуана, но бразилец не попал по мячу. Голевой шанс у «Зенита».

1 ноября, 20:40

21-я минута. «Локомотив» позиционно атакует в эти минуты. «Зенит» опустился довольно глубоко.

1 ноября, 20:36

18-я минута. Батраков подал на голову Ньямси и тот пробил рядом со штангой. Опасно!

1 ноября, 20:35

17-я минута. Баринов заработал фол вблизи штрафной. Опасный стандарт для «Локомотива».

1 ноября, 20:32

14-я минута. Мантуан здорово навесил во вратарскую. Луис Энрике не достал до мяча. В следующей атаке Митрюшкину уже пришлось вмешаться — Глушенков пробил издали.

1 ноября, 20:30

11-я минута. Нино и Комличенко схлестнулись в центре поля — фол в атаке фиксирует арбитр.

1 ноября, 20:27

«Зенит» вышел вперед в начале матча

9-я минута. ГООЛ! Глушенков подхватил мяч и с края штрафной прострелил во вратарскую, откуда Педро положил в касание в угол — 1:0.

1 ноября, 20:27

8-я минута. Руденко жестко, но в рамках правил прессинговал Мантуана. И все-таки не выдержал и сфолил в концовке эпизода.

1 ноября, 20:24

5-я минута. Снова Луис Энрике отличился. Пробивал головой, но не попал в створ.

1 ноября, 20:22

3-я минута. Не получился навес у Луиса Энрике. Игроки «Локо» легко выбили мяч в центр поля.

1 ноября, 20:19

Матч «Зенит» — «Локомотив» начался

1-я минута. Поехали!

1 ноября, 19:16

Стартовый состав «Локомотива»

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Ньямси, Ненахов, Фассон, Баринов, Пруцев, Карпукас, Батраков, Руденко, Комличенко.

Запасные: Веселов, Лантратов, Рамирес, Погостнов, Бакаев, Салтыков, Годяев, Тимофеев, Сарвели, Мялковский.

1 ноября, 19:15

Стартовый состав «Зенита»

«Зенит»: Адамов, Мантуан, Дркушич, Нино, Алип, Барриос, Вендел, Жерсон, Глушенков, Педро, Луис Энрике.

Запасные: Латышонок, Кержаков, Горшков, Эракович, Вега, Мостовой, Михайлов, Ерохин, Кондаков, Лусиано, Соболев, Шилов.

31 октября, 21:25

«Зенит» — «Локомотив»: потери

У «Зенита» не сыграет защитник Дуглас Сантос, продолжают восстановление форвард Матео Кассьерра и защитник Арсен Адамов.

У «Локомотива» дисквалифицирован защитник Монтес.

31 октября, 21:20

«Зенит» — «Локомотив»: личные встречи

Последние два матча между командами завершились вничью со счетом 1:1. До этого «Локомотив» выиграл у «Зенита» в двух встречах подряд. Перед этим две победы остались за сине-бело-голубыми.

Всего команды провели между собой 38 матчей — 17 побед у «Зенита», 8 — у «Локо», еще 13 игр завершились вничью.

31 октября, 21:15

«Зенит» — «Локомотив»: турнирное положение

«Зенит» набрал 26 очков и занимал 4-е место в таблице. У команды из Санкт-Петербурга 9-матчевая серия без поражений в РПЛ — 6 побед и 3 ничьих.

После 13 туров РПЛ «Локомотив» набрал 27 очков и занимал вторую строчку. Железнодорожники ни разу не проиграли в этом чемпионате — 7 побед и 6 ничьих.

31 октября, 21:10

Где смотреть трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив»

В прямом эфире игру «Зенит» — «Локомотив» покажет телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

31 октября, 21:05

Дата, место и время начала матча «Зенит» — «Локомотив»

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится в субботу, 1 ноября на «Газпром Арене». Начало игры — в 20.15 по московскому времени.

31 октября, 21:00

Всем привет!

В субботу, 1 ноября, состоится один из центральных матчей 14-го тура РПЛ — «Зенит» примет «Локомотив». «СЭ» будет внимательно следить за игрой. Присоединяйтесь!

  • Ратель

    Ы принципе, так и бывает, когда начинаются пустые разговоры про чемпионство и победные серии. Любите футбол, а не себя в нём, играйте в футбол ради болельщика, а не ради очка - и вам воздастся.

    02.11.2025

  • не фанатик

    Лучше назовись "упёртое хамло" - будет ближе к правде.

    01.11.2025

  • Clever77

    Незазорно:grin: а Комличенко это ж тракторист, который с детства мечтал играть в регби

    01.11.2025

  • Александр Солодовников

    Зенит по сильнее выглядел ... только Нино без помощи рук ничего не выиграл.... , да и со вторым голом хрень какая то такое ощущение, что линии как то тенденциозно нарисовали.....

    01.11.2025

  • ФОКСИ

    Позвони в Манчестер и скажи за Сити играют одни иноземцы.....

    01.11.2025

  • ezoloto

    Смотрю сейчас интервью с Глушенковым … Вопрос от корр. : - Хотелось ли вам самому сегодня забить ? Более идиотский вопрос нападающему трудно придумать…

    01.11.2025

  • ФОКСИ

    Тупое полено само себя валит в каждой игре и сопли при этом вытерает....

    01.11.2025

  • ФОКСИ

    Поразили кочегары - ни одного момента за всю игру, сопляк-кочегар считает себя уже "месси" и апелирует судьям беспрерывно, тупое палено , как обычно, падает и сопли вытирает.....Но больше все поразили комментаторы - в фамилиях путаются, свистки судьи не только не понимают, но и в какую сторону направлены и т.д....чем же они так поразили своим умением Канделаки?.....

    01.11.2025

  • BOVArius

    Минус вам за проводниц. В остальном согласен

    01.11.2025

  • Макс

    Поздравляю Зенит с победой!!! По игре должны были полную панамку распиаренному чучелу Батракову и компании напихать. У Локо можно выделить только вратаря, сколько раз спасал, остальные кроме грубой игры и апеллированию к арбитру ничего не показали.

    01.11.2025

  • Clever77

    Вот самый слабый состав Зенита за все годы и показал разницу в классе. Чух-Чух паровозик почему за скрипели колеса? Михал Михалыч, только не обессудьте

    01.11.2025

  • BOVArius

    Зенит был плох. Наши ещё хуже. Проиграть в Питере никогда не было зазорно. Но когда в атаке комличенко то всё

    01.11.2025

  • Sergio 666

    С победой команда и город! Макс топ, Моста не смог похитить даже вар, что там гопники. Браво команда!

    01.11.2025

  • fan_89

    Болельщиков Зенита с победой! Но, игра у Зенита дно. Просто, Локомотив сегодня был мёртвый.

    01.11.2025

  • TomCat

    Питер с победой! Вторые!

    01.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Мост и Глуш красаучеги мужчины, пора их выкупать в ЦСКА!

    01.11.2025

  • oleg ves

    это лучший игрок матча - Чистяков

    01.11.2025

  • kamrad.andrey76

    Ну жесть, Нино как минимум дважды откровенно руками валит Комличенко, арбитр молчит, ВАР молчит. Это что такое??

    01.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Ах не зря Игорь Яковлевич расхваливал Локо после победы над ЦСКА! Красавец, сглазил!

    01.11.2025

  • Дима Питерский

    С победой, СБГ!

    01.11.2025

  • oleg ves

    не видно Бобра с его экспертизой по поводу висений бомжей на Комличенко в ШП

    01.11.2025

  • 99

    Всех кто за Санкт-Петербург с победой! В доминирующем стиле показали сопернику разницу. У проводниц вопросов быть не должно.

    01.11.2025

  • Dmytro

    Зенит был лудше

    01.11.2025

  • ezoloto

    Зенит с победой ! Победа техническая, но закономерная и уверенная. У Локо шансов практически не было.

    01.11.2025

  • oleg ves

    Чистяков - лучший в матче

    01.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Это не ЛОКОМОТИВ, это Полнейшая Лохомотня - такое убожество!

    01.11.2025

  • Циничный

    Уничтожать хохлов!

    01.11.2025

  • Охотник на свинорылых

    Всех наших с победой!!! Зенит был лучше , Зенит был сильнее! А Локо с первым поражением.. проверку не прошли)

    01.11.2025

  • Дима Питерский

    Ура!!!

    01.11.2025

  • Дима Питерский

    Соси х*й!

    01.11.2025

  • Циничный

    Пустили под откос никчемный паравозик!

    01.11.2025

  • Tokhir

    Суки за хвост тянут бомжей! Твари!!!

    01.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Я ж сказал, что Рабинер и Ловчев предсказали победу Локомотиву и Краснодару!

    01.11.2025

  • Упёртый русский

    Гнусная газовая команда Рио!

    01.11.2025

  • Tokhir

    Махал Махалич, убери Комличенко, выпусти Воробья!

    01.11.2025

  • Tokhir

    Комментаторы - Пидоры, Чистяков - продажная тварь!!!

    01.11.2025

  • Упёртый русский

    Газовые негроиды поперли...

    01.11.2025

  • zega

    Если зениту(крысам с по-Мойки) судьи не помогут, то Локо их накажет

    01.11.2025

  • Tokhir

    Удачи паровозам!

    01.11.2025

  • Упёртый русский

    Сборная Рио против россиян! Посмотрим!

    01.11.2025

    • Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости