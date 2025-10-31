«Зенит» нанес «Локомотиву» первое поражение в чемпионате: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Зенит» — «Локомотив»: турнирное положение

«Зенит» набрал 26 очков и занимал 4-е место в таблице. У команды из Санкт-Петербурга 9-матчевая серия без поражений в РПЛ — 6 побед и 3 ничьих.

После 13 туров РПЛ «Локомотив» набрал 27 очков и занимал вторую строчку. Железнодорожники ни разу не проиграли в этом чемпионате — 7 побед и 6 ничьих.