Зырянов считает, что Семаку нужно поставить памятник на «Газпром-Арене»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов считает, что главному тренеру питерцев Сергею Семаку нужно поставить памятник.

«Я тут проанализировал статистику и понял, что Сергей Семак — единственный тренер-россиянин, который приводил «Зенит» к чемпионству дважды подряд. И ведет к третьему. То есть ему уже памятник на «Газпром Арене» можно ставить (улыбается). В том числе с учетом того, с каким ресурсом игроков он это делает. Но в любом случае — борьба за третье золото подряд дорого стоит. Если тренировочный процесс зимой и потом летом будет нормальным, то есть как полагается со сборами, контрольными матчами, то и результат в следующей Лиге чемпионов может быть другим», — заявил Зырянов в интервью «Матч ТВ».

«Зенит» ушел на перерыв на первом месте с 41 очком.