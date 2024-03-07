Зырянов — о своих задачах в «Зените»: «Постараюсь быть на связи с каждым футболистом, узнаю про их быт»

Советник председателя правления «Зенита» Константин Зырянов рассказал о своих первых планах и задачах в петербургском клубе.

«В ближайшие несколько дней я постараюсь отсмотреть игры команд, в которых участвуют наши арендованные футболисты, составить отчет, видение, которые потом я предоставлю руководству клуба. Постараюсь быть на связи с каждым футболистом, узнаю про их быт, про условия, всем ли они довольны в нынешних командах», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Зырянова.

Также он ответил на вопрос, с каким душевным состоянием подходит к новой для себя работе.

«Вы знаете, я с большим энтузиазмом это воспринял. Довольно большой пласт работы на меня ложится. Постараюсь ее выполнять качественно, конечно. Как я буду с этим справляться — покажет только время», — добавил специалист.

7 марта «Зенит» сообщил, что Зырянов назначен советником председателя правления питерского клуба. Отмечалось, что 46-летний специалист приступит к работе в ближайшее время.

Будучи футболистом, Зырянов выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России. Также он работал главным тренером «Зенита-2» и руководил молодежной командой клуба.