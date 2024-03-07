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7 марта, 19:32

Зырянов — о своих задачах в «Зените»: «Постараюсь быть на связи с каждым футболистом, узнаю про их быт»

Алина Савинова
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Советник председателя правления «Зенита» Константин Зырянов рассказал о своих первых планах и задачах в петербургском клубе.

«В ближайшие несколько дней я постараюсь отсмотреть игры команд, в которых участвуют наши арендованные футболисты, составить отчет, видение, которые потом я предоставлю руководству клуба. Постараюсь быть на связи с каждым футболистом, узнаю про их быт, про условия, всем ли они довольны в нынешних командах», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Зырянова.

Также он ответил на вопрос, с каким душевным состоянием подходит к новой для себя работе.

«Вы знаете, я с большим энтузиазмом это воспринял. Довольно большой пласт работы на меня ложится. Постараюсь ее выполнять качественно, конечно. Как я буду с этим справляться — покажет только время», — добавил специалист.

7 марта «Зенит» сообщил, что Зырянов назначен советником председателя правления питерского клуба. Отмечалось, что 46-летний специалист приступит к работе в ближайшее время.

Будучи футболистом, Зырянов выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России. Также он работал главным тренером «Зенита-2» и руководил молодежной командой клуба.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2024-03-07-konstantin-zyryanov-ya-ochen-soskuchilsya-po-peterburgu.htm
Константин Зырянов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
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Балтика – Пари НН
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П
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Константин Тюкавин

Динамо

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Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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