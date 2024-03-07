Промес выпустил новый рэп-трек: «Судья дал мне 9 лет. Но я не пророню ни слезинки из-за этого дерьма»

Форвард «Спартака» Квинси Промес выпустил новый рэп-трек, сообщает De Telegraaf.

Песня называется 100 stones («100 камней»). В треке есть такие строки: «Люди говорят, что они на моей стороне, я их больше не вижу, потому что судья дал мне 9 лет. Но я не пророню ни слезинки из-за этого дерьма, потому что живу без страха».

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая, где проходил тренировочный сбор команды. Сообщалось, что футболиста задержали из-за оставления места ДТП.

4 марта появилась информация, что Промес избежит экстрадиции в Нидерланды, заплатит штраф и вылетит в Россию 5 марта. Ожидалось, что он сможет принять участие в матче против «Факела» в 20-м туре 10 марта, но позже стало известно, что суд футболиста в ОАЭ отложили на неделю. В СМИ писали, что он находится под домашним арестом.