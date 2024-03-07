Зырянов: «Я с особыми чувствами возвращаюсь в Петербург и «Зенит»

Константин Зырянов прокомментировал свое возвращение в «Зенит» в качестве советника председателя правления клуба.

«Очень трогательный момент случился в моей жизни. Я вернулся обратно в клуб, где выиграл как футболист очень много, где становился тренером. И с особыми чувствами я возвращаюсь в Петербург и «Зенит». Хочу приложить все усилия, конечно, как бы банально это ни звучало, чтобы улучшить качество работы в клубе. Мы обговорили функционал, который у меня будет. В принципе мне все понятно, будет интересно. Думаю, совместная работа должна принести пользу как мне как специалисту, так и, надеюсь, футбольному клубу «Зенит», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Зырянова.

7 марта «Зенит» сообщил, что Зырянов назначен советником председателя правления питерского клуба. Отмечалось, что 46-летний специалист приступит к работе в ближайшее время.

Будучи футболистом, Зырянов выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России. В 2017 году Зырянов работал главным тренером «Зенита-2», а с 2018 по 2022 год руководил молодежной командой клуба.