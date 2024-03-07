Колосков: «Спорт давно стал инструментом политики. МОК может позволить себе нарушение элементарных правил»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что спорт стал инструментом политики.

«Спорт давно стал инструментом политики, уже заветы Пьера де Кубертена давно ушли в небытие. Как только спорт стал коммерциализирован, все идеалы де Кубертена ушли в прошлое, остались только в памяти. Поэтому эти дела в порядке вещей. У нас МОК, международные федерации могут себе позволить нарушение элементарных правил, так что здесь звенья одной цепи», — приводит слова Колоскова ТАСС.

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпийским играм-2024 в нейтральном статусе. Но спортсмены не будут допущены к командным соревнованиям и обязаны пройти проверку на соответствие критериям организации.

Олимпийские игры пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа в Париже. В них примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев.