Башич заявил, что согласился бы перейти в «Зенит»

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич рассказал, согласился ли бы он на переход в «Зенит».

— Сейчас в России все сливки с клубов собирает «Зенит». Для вас нормально, что в чемпионате есть одна команда-гегемон?

— Это нормально, в Европе в каждой лиге так же, — приводит «РБ Спорт» слова футболиста.

— Если «Зенит» вас пригласит, а «Оренбург» будет не против, согласитесь?

— Да, конечно.

Башич перешел в «Оренбург» из боснийского «Зриньски» летом 2022 года. В текущем сезоне РПЛ 21-летний полузащитник провел 18 матчей, отметившись голом.