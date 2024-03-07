Башич заявил, что согласился бы перейти в «Зенит»
Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич рассказал, согласился ли бы он на переход в «Зенит».
— Сейчас в России все сливки с клубов собирает «Зенит». Для вас нормально, что в чемпионате есть одна команда-гегемон?
— Это нормально, в Европе в каждой лиге так же, — приводит «РБ Спорт» слова футболиста.
— Если «Зенит» вас пригласит, а «Оренбург» будет не против, согласитесь?
— Да, конечно.
Башич перешел в «Оренбург» из боснийского «Зриньски» летом 2022 года. В текущем сезоне РПЛ 21-летний полузащитник провел 18 матчей, отметившись голом.
Источник: РБ Спорт
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Рубин – Ахмат
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Константин Тюкавин
Динамо
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Маркус Вендел
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