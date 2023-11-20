Зырянов: «Кто выйдет в РПЛ? По качеству футбола больше всего понравились «Тюмень» и «Алания»

Экс главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов в интервью «СЭ» высказал мнение о лидерах первого дивизиона.

— Ваш прогноз — кто выйдет в РПЛ напрямую?

— Если отталкиваться от качества футбола, больше всего мне понравились «Тюмень» и «Алания». Играющие команды. За них и буду переживать.