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Сегодня, 10:29

Жирков считает «Краснодар» конкурентом «Зенита» в борьбе за титул

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Зенита» и сборной России Юрий Жирков заявил, что «Краснодар» может составить реальную конкуренцию питерцам в борьбе за чемпионство.

«Помню, смотрел передачу, когда Вова Быстров сказал, что «Краснодар» будет чемпионом, вот и получается. Если команда на первом месте, конечно, это реальный конкурент «Зениту» в чемпионате. Уже идет борьба, каждая ошибка на вес золота. Кто ее допустит, тот проиграет», — цитирует Жиркова РИА «Новости».

После 15 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар» (32 очка), «Зенит» (30) идет вторым.

25 ноября «Зенит» сыграет с «Сочи» в 16-м туре РПЛ. «Краснодар» днем позже встретится с «Уралом».
Источник: https://rsport.ria.ru/20231120/futbol-1910502337.html
Юрий Жирков
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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