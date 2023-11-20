Жирков считает «Краснодар» конкурентом «Зенита» в борьбе за титул

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Юрий Жирков заявил, что «Краснодар» может составить реальную конкуренцию питерцам в борьбе за чемпионство.

«Помню, смотрел передачу, когда Вова Быстров сказал, что «Краснодар» будет чемпионом, вот и получается. Если команда на первом месте, конечно, это реальный конкурент «Зениту» в чемпионате. Уже идет борьба, каждая ошибка на вес золота. Кто ее допустит, тот проиграет», — цитирует Жиркова РИА «Новости».

После 15 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар» (32 очка), «Зенит» (30) идет вторым.