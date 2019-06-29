Звонимир Шарлия: "ЦСКА - большой клуб по европейским меркам"

Хорватский защитник Звонимир Шарлия, перешедший из "Славен Белупо" в ЦСКА, отметил, что переход в московский клуб – большой шаг в его карьере. По словам футболиста, он попал в большую по европейским меркам команду и хочет оправдать доверие.

– Переходя в команду такого масштаба – не только в России, но и в Европе – большой шаг вперед в моей карьере, – цитирует Шарлия официальный сайт "Славена Белупо". – Я знаю, что меня ждет большой турнир. Однако я верю в себя и свой потенциал. Надеюсь, я смогу оправдать доверие ЦСКА. Знаю, что там играют Бистрович и Влашич. Они мне помогут в адаптации.

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