Зурико Давиташвили: «Надо все закрепить, чтобы и дальше побеждать»

Полузащитник «Рубина» Зурико Давиташвили после матча 12-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (2:1) подвел итоги встречи. Хавбек вышел впервые после долгого восстановления от травмы и отметился первым голом за команду.

— После стольких поражений победа, конечно, очень приятна и очень важна для нас. Надо все закрепить, чтобы и дальше побеждать, — цитирует хавбека сайт «Рубина».

— Почему два тайма получились такими разными?

— Когда мы повели в счете 2:0, наверно все-таки начали больше на оборону оглядываться. Не надо было так садиться в оборону, из-за этого второй тайм и концовка получились валидольными.

— Сегодня погода была не очень комфортная, и болельщиков было не так много. Это как-то влияло на настроение?

— Я понимаю, что есть повод у наших болельщиков не ходить на футбол, но надо понимать, что сейчас мы в тяжелой ситуации, нам нужна поддержка именно сейчас, чтобы мы заиграли так, как подобает Казани. Конечно, когда на стадионе больше болельщиков, то это очень приятно.

— Наконец забили первый гол за «Рубин». Какие эмоции испытываете?

— Забить гол всегда приятно, особенно когда возвращаешься после травмы. В любом случае надо стремиться вперед и только вперед и забивать почаще. Конечно, сегодня я счастлив, что у меня получилось забить.