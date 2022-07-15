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Сегодня, 13:15

«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Александра Козлова

Виктория Кравченко
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Пресс-служба «Спартака» выразила соболезнования родным и близким полузащитника команды Александра Козлова. 15 июля стало известно, что экс-футболист скончался в возрасте 29 лет. По информации «СЭ», у игрока оторвался тромб.

«Сегодня ушел из жизни бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов. Воспитанник красно-белых выступал за первую команду с 2010 по 2015 год, принимал участие в играх чемпионата и Кубка страны, Лиги чемпионов и Лиги Европы. Всего провел за «Спартак» 28 матчей и забил один мяч. Саше было всего 29 лет. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Козлов является воспитанником красно-белых. Он провел за «Спартак» 28 матчей, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи.

Также он играл за «Тюмень», «Химки», «Тосно», «Факел», ереванский «Арарат», казахстанский «Окжетпес» и крымский «Алустон-ЮБК».

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