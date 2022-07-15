«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Александра Козлова
Пресс-служба «Спартака» выразила соболезнования родным и близким полузащитника команды Александра Козлова. 15 июля стало известно, что экс-футболист скончался в возрасте 29 лет. По информации «СЭ», у игрока оторвался тромб.
«Сегодня ушел из жизни бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов. Воспитанник красно-белых выступал за первую команду с 2010 по 2015 год, принимал участие в играх чемпионата и Кубка страны, Лиги чемпионов и Лиги Европы. Всего провел за «Спартак» 28 матчей и забил один мяч. Саше было всего 29 лет. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
Козлов является воспитанником красно-белых. Он провел за «Спартак» 28 матчей, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи.
Также он играл за «Тюмень», «Химки», «Тосно», «Факел», ереванский «Арарат», казахстанский «Окжетпес» и крымский «Алустон-ЮБК».
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4
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5
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6
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7
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8
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11
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12
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
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16
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|15.07
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Химки – Зенит
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|15:00
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ЦСКА – Урал
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|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
|- : -
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|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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Краснодар – Факел
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|20:00
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Динамо – Ростов
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