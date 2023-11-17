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Сегодня, 10:30

Зорин: «В Минске впервые живу один. Поначалу были проблемы с питанием»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Даниил Зорин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник минского «Динамо» Даниил Зорин, права на которого принадлежат «Спартаку», в интервью «СЭ» рассказал о жизни в Белоруссии.

«Это мой первый опыт самостоятельной жизни — поначалу было проблематично с питанием. Но уже освоился. Иногда готовлю сам: макароны, картошку, курицу. Иногда — покупаю готовое. Плюс на базе кормят. В Москве, конечно, комфортнее — у меня там все друзья, родные. Но Минск тоже очень красивый и спокойный город. Белоруссия все-таки братская страна — здесь все на русском, люди очень отзывчивые. За эти полгода точно стал более самостоятельным и ответственным — вышел из зоны комфорта и стал чуть более осознанным», — сказал Зорин.

19-летний россиянин перешел в минское «Динамо» на правах аренды из «Спартака» в августе 2023 года. Хавбек забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 9 матчах за белорусскую команду.

Арендное соглашение действует до конца 2023 года.

Даниил Зорин. «Спартак» — на 100% самый популярный клуб страны. На выездах нас поддерживают мощнее, чем хозяев". Интервью Зорина

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РПЛ
ФК Динамо (Минск)
ФК Спартак (Москва)
Даниил Зорин
2
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Зорин объяснил, почему минское «Динамо» не может выкупить его у «Спартака»

Полузащитник ЦСКА Мухин вернется на поле не раньше мая
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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