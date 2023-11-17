Зорин: «В Минске впервые живу один. Поначалу были проблемы с питанием»

Полузащитник минского «Динамо» Даниил Зорин, права на которого принадлежат «Спартаку», в интервью «СЭ» рассказал о жизни в Белоруссии.

«Это мой первый опыт самостоятельной жизни — поначалу было проблематично с питанием. Но уже освоился. Иногда готовлю сам: макароны, картошку, курицу. Иногда — покупаю готовое. Плюс на базе кормят. В Москве, конечно, комфортнее — у меня там все друзья, родные. Но Минск тоже очень красивый и спокойный город. Белоруссия все-таки братская страна — здесь все на русском, люди очень отзывчивые. За эти полгода точно стал более самостоятельным и ответственным — вышел из зоны комфорта и стал чуть более осознанным», — сказал Зорин.

19-летний россиянин перешел в минское «Динамо» на правах аренды из «Спартака» в августе 2023 года. Хавбек забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 9 матчах за белорусскую команду.

Арендное соглашение действует до конца 2023 года.