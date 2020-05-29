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Зобнин считает, что семью не стоит брать с собой на сборы

21:46
Роман Зобнин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Зобнин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин в интервью пресс-службе национальной команды сказал, что ему не нравится практика, когда тренеры разрешают брать семью на сборы.

«Я противник этого, — сказал Зобнин. — Ко мне на сборы всего один раз приезжала семья. Я считают, что нужно быть сконцентрированным на тренировках и готовиться усердно. И семья, конечно, немножко отвлекает. Если семья рядом, ты хочешь провести время с ними, а не пойти восстанавливаться».

26-летний Роман Зобнин в текущем сезоне провел 26 матчей за «Спартак» и забил один мяч при одной голевой передаче.

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