Ташуев: «Рады, что Лечи интересуются топ-клубы, но предпосылок для ухода нет»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в комментарии «СЭ» высказался о будущем полузащитника команды Лечи Садулаева.

«Лечи в команде, и никаких предпосылок для его ухода нет. Мы рады, что им интересуются топ-клубы, что он прогрессирует... Но он сам сказал, что он — футболист «Ахмата» и никуда не собирается», — сказал Ташуев «СЭ».

Ранее СМИ сообщали, что полузащитником интересуется «Зенит».

В текущем сезоне Садулаев провел 18 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока в 2,5 миллиона евро.