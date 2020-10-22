Нападающий «Спартака» Александр Кокорин вспомнил первые дни после инцидента в «Кофемании», когда почти никто из игроков «Зенита» не сказал слова поддержки в его адрес.

— Я знаю, что «Зенит» предупредил игроков, что никто не может высказываться в мою поддержку, вплоть до расторжения контракта. Кто-то не хотел лезть, кто-то все равно поддержал, например, Бранислав Иванович. Он сказал, что никто ему не может запретить высказывать мнение.

— Ты расстроился, что Дзюба ничего не написал?

— Нет. Я ни с кем не был на связи, не могу комментировать. Он капитан сборной, у него хорошие игры. Тяжело ослушаться клуб. У меня ни к кому нет претензий. Сейчас мы продолжаем общаться.