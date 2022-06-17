Зиньковский отреагировал на слова Каттани, который назвал его отличным футболистом

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский отреагировал на слова спортивного директора «Спартака» Луки Каттани, который назвал его отличным футболистом.

«Про слова Каттани слышал, но не хочу комментировать эту информацию. В прошлом сезоне стал лучшим ассистентом. Это и есть оценка сезона. В принципе, хорошо его провели. Были где-то скомканные моменты, но я думаю, что вся команда хорошо выступила, показали себя и заняли хорошее место в таблице», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

По итогам сезона РПЛ-2021/22 Зиньковский был признан лучшим игроком «Крыльев Советов» и стал лучшим ассистентом чемпионата России.

В минувшем сезоне полузащитник забил четыре мяча и отдал 11 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.