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Зиньковский отреагировал на слова Каттани, который назвал его отличным футболистом

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский отреагировал на слова спортивного директора «Спартака» Луки Каттани, который назвал его отличным футболистом.

«Про слова Каттани слышал, но не хочу комментировать эту информацию. В прошлом сезоне стал лучшим ассистентом. Это и есть оценка сезона. В принципе, хорошо его провели. Были где-то скомканные моменты, но я думаю, что вся команда хорошо выступила, показали себя и заняли хорошее место в таблице», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

По итогам сезона РПЛ-2021/22 Зиньковский был признан лучшим игроком «Крыльев Советов» и стал лучшим ассистентом чемпионата России.

В минувшем сезоне полузащитник забил четыре мяча и отдал 11 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4728407-anton-zinkovskij-otreagiroval-na-slova-kattani-on-nazval-igroka-otlichnym-futbolistom.html
Антон Зиньковский
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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