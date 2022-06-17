Дмитрий Черышев: «На следующей неделе можно ждать новостей по Денису»

Дмитрий Черышев заявил, что новости о будущем Дениса будут известны на следующей неделе

Отец экс-полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева Дмитрий Черышев рассказал о будущем футболиста.

14 июня сообщалось, что к 31-летнему россиянину проявляет интерес «Торпедо».

«Когда ждать приезда Дениса? Пока новостей нет. «Торпедо»? Пока ничего не могу сказать. Думаю, на следующей неделе можно ждать новостей по Денису», — цитирует Черышева «РБ Спорт».

Ранее Черышев покинул «Валенсию», за которую выступал с 2018 года. В прошедшем сезоне полузащитник отметился одной результативной передачей в 17 матчах в чемпионате Испании.