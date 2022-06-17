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Сегодня, 13:25

Колосков поддержал идею министра спорта РФ о включении клубов из ДНР и ЛНР в российские чемпионаты

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова министра спорта РФ Олега Матыцина о задаче включения клубов из ДНР и ЛНР в состав российских чемпионатов.

«Как идею — это нужно поддержать. В перспективе это обязательно нужно сделать. Так же, как и с Крымом. Но на сегодняшний день выполнение этой задачи исключено. Это все на будущее. В текущей ситуации ФИФА и УЕФА не разрешат допускать клубы к соревнованиям на территории Российской Федерации. Надо думать на перспективу. С Крымом не могут разрешить ситуацию все еще. Хотя я знаю, что РФС активно работает над этим. Слова Матыцина — абсолютно верные, этим надо заниматься», — сказал Колосков «СЭ».

Министр спорта РФ назвал включение клубов из ДНР и ЛНР в состав российских чемпионатов — государственной задачей.

РПЛ
ФНЛ
РФС
Вячеслав Колосков
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 1 : 2
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