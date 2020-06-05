Журналисты смогут посещать матчи РПЛ

Журналисты, как и зрители, получат доступ на матчи Тинькофф РПЛ. Об этом сообщает официальный сайт российской премьер-лиги. Турнир ранее был прерван из-за пандемии коронавируса.

Представители СМИ должны будут находиться в пресс-ложе, соблюдать социальную дистанцию и использовать средства защиты (маски, перчатки). Также был принят формат послематчевых пресс-конференций: они будут проходить с помощью видеосвязи, которую технически организуют принимающие клубы.

Ранее стало известно, что чемпионат России возобновится 19 июня.