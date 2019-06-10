Жоаузинью считает, что "Динамо" должно играть в еврокубках

Полузащитник Жоаузинью, который сегодня, 10 июня, продлил контракт с "Динамо"​, счастлив, что продолжит карьеру в московской команде, сообщает официальный сайт клуба.

30-летний бразилец отметил, что "Динамо" обязательно должно играть в евроккубках.

– Я счастлив, что моя карьера продолжается в "Динамо". Команде, которая стала для меня за прошедший год настоящей семьёй. Я с нетерпением жду возвращения к тренировкам, к работе в "Динамо" и очень хочу, чтобы сезон 2019/20 стал совершенно другим по сравнению с тем, который только что закончился. Такой клуб обязательно должен участвовать в еврокубках – в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Будем к этому стремиться! Вперед, "Динамо"! (последнюю фразу Жо сказал по-русски – прим. пресс-службы "Динамо"), – приводит слова Жоаузинью пресс-служба москвичей.

В сезоне 2018/19 Жоаузинью провел за "Динамо" 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 9 результативных передач.

Жоаузинью продлил контракт с "Динамо"