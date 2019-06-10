Жоаузинью продлил контракт с "Динамо"

"Динамо" официально объявило о подписании нового соглашения с полузащитником команды Жоаузинью.
30-летний бразилец продлил контракт с бело-голубыми на один год с возможностью пролонгации на еще один сезон, сообщает пресс-служба клуба.
В сезоне 2018/19 Жоаузинью провел за "Динамо" 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 9 результативных передач.
Жоаозиньо остаётся в #Динамо!🔥 Лучший игрок бело-голубых по системе гол+пас в прошедшем сезоне @rfpl 😍 продлил контракт с клубом на 1️⃣ год с возможностью продления на ➕ 1️⃣ сезон 💪 pic.twitter.com/72dxp4z49t— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 10 июня 2019 г.
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