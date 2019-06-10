Жоаузинью продлил контракт с "Динамо"

"Динамо" официально объявило о подписании нового соглашения с полузащитником команды Жоаузинью.

30-летний бразилец продлил контракт с бело-голубыми на один год с возможностью пролонгации на еще один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

В сезоне 2018/19 Жоаузинью провел за "Динамо" 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 9 результативных передач.