19:34 | Футбол — РПЛ

Жоаузинью продлил контракт с "Динамо"

1
Обсудить

"Динамо" официально объявило о подписании нового соглашения с полузащитником команды Жоаузинью.

30-летний бразилец продлил контракт с бело-голубыми на один год с возможностью пролонгации на еще один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

В сезоне 2018/19 Жоаузинью провел за "Динамо" 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 9 результативных передач. 

 

1
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ