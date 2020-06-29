РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Жоаузинью, Панченко, Нойштедтер и еще пять игроков «Динамо» продлили контракты до конца сезона

29 июня 2020, 11:59
Кирилл Панченко. Фото ФК «Динамо» Москва
Кирилл Панченко. Фото ФК «Динамо» Москва
Теги:

«Динамо» на официальном сайте сообщило о продлении контрактов с 8 игроками команды, чьи сроки соглашений истекают 30 июня 2020 года.

Соглашения до фактического окончания сезона продлены с Антоном Сосниным, Владимиром Рыковым, Романом Нойштедтером, Артуром Юсуповым, Жоаузинью, Кириллом Панченко, а также с Силвестром Игбуном и Оскаром Хильемарком, которые арендованы у «Уфы» и «Дженоа» соответственно.

«Динамо» после 23 матчей в чемпионате России занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=15423

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир