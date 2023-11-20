Красич рассказал, что ему всегда приятно приезжать в Россию

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич рассказал, с какими чувствами приехал в Россию на ретроматч с «Локомотивом».

39-летний серб выступал за армейцев с 2004 по 2010 год.

«Конечно, я всегда очень рад приехать в Россию, увидеть болельщиков и своих старых друзей, здорово, что снова получилось с ними выйти на поле. Последний раз я был в Москве три года назад, рад, что получилось приехать. Мне очень нравится Москва, да и вся Россия», — приводит ТАСС слова Красича.

Ретроматч между легендами ЦСКА и «Локомотива» прошел 19 ноября на «РЖД Арене» в Москве. Встреча завершилась победой железнодорожников (1:0). Автором победного гола стал Дмитрий Лоськов.

Игра была приурочена к 21-летию золотого матча, который команды провели в 2002 году. Тогда «Локомотив» тоже обыграл армейцев с минимальным счетом (1:0), а единственный гол забил Лоськов.