РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Жирков мог летом перейти в «Тамбов» или «Балтику»

00:53

Защитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал, что летом мог продолжить карьеру в «Тамбове» или «Балтике». В июле 36-летний футболист продлил контракт с петербуржцами на еще один сезон.

— Перед тем, как продлить контракт с «Зенитом», были мысли закончить в родном Тамбове или в «Балтике», — сказал Жирков в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Были варианты поиграть год-полтора и закончить.

— Насколько тяжело в большом клубе психологически?

— Каждый понимает, что не всю жизнь будет играть в одной команде. Может прийти сильный игрок, и ты окажешься не у дел.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир