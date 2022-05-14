Джудович об обращении клубов РПЛ в CAS: «В данный момент эта затея бесперспективна вообще»

Бывший защитник нальчикского «Спартака» Миодраг Джудович поделился мнением об отстранении российских команд от участия в международных соревнованиях, а также прокомментировал обращение «Зенита», «Сочи», «Динамо» и ЦСКА в CAS.

«Думаю, что в данный момент эта затея бесперспективна вообще. Они приняли такое решение и они же судят. Так что ничего из этого не получится и положительного для России ответа не будет. Политика сыграет свою роль. Но я считаю, что спортсмены должны выступать и не должны страдать из-за политики. Спорт должен быть выше всего этого.

Командам нужно искать других спонсоров и производителей формы. Можно посмотреть в сторону Востока, обратить внимание на другие бренды. Китай, Индия, другие страны, способные поставлять нормальную форму. В принципе, игровые комплекты там и делаются. Все ведь шьется в Китае, Вьетнаме и Индонезии. Так что какая разница, кто спонсор», – приводит слова Джудовича «РБ Спорт».

Напомним, российские спортсмены не могут участвовать на международных турнирах из-за санкций в связи с ситуацией на Украине. ФИФА и УЕФА также ос транили российские футбольные команды от уыастие в своих турнирах