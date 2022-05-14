Джудович об обращении клубов РПЛ в CAS: «В данный момент эта затея бесперспективна вообще»
Бывший защитник нальчикского «Спартака» Миодраг Джудович поделился мнением об отстранении российских команд от участия в международных соревнованиях, а также прокомментировал обращение «Зенита», «Сочи», «Динамо» и ЦСКА в CAS.
«Думаю, что в данный момент эта затея бесперспективна вообще. Они приняли такое решение и они же судят. Так что ничего из этого не получится и положительного для России ответа не будет. Политика сыграет свою роль. Но я считаю, что спортсмены должны выступать и не должны страдать из-за политики. Спорт должен быть выше всего этого.
Командам нужно искать других спонсоров и производителей формы. Можно посмотреть в сторону Востока, обратить внимание на другие бренды. Китай, Индия, другие страны, способные поставлять нормальную форму. В принципе, игровые комплекты там и делаются. Все ведь шьется в Китае, Вьетнаме и Индонезии. Так что какая разница, кто спонсор», – приводит слова Джудовича «РБ Спорт».
Напомним, российские спортсмены не могут участвовать на международных турнирах из-за санкций в связи с ситуацией на Украине. ФИФА и УЕФА также ос транили российские футбольные команды от уыастие в своих турнирах
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
3
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|0 : 0
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0