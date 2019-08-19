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Жиго подарил футболку тренеру, который помог ему восстановиться после травмы

19 августа 2019, 23:28
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Защитник «Спартака» Самюэль Жиго после окончания матча 6-го тура чемпионата России между против ЦСКА (2:1) подарил свою футболку тренеру по физподготовке Рамилю Шарипову, сообщает Twitter красно-белых.

Специалист помог футболисту, когда тот восстанавливался после травмы крестообразных связок, полученной в прошлом сезоне.

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