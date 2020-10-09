Известный футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы Евгения Чернова, рассказал о нюансах перехода 27-летнего защитника из «Ростова» в «Краснодар».

— Правильно понимаю, что еще неделю назад трансфера ничто не предвещало?

— Абсолютно. Все произошло мгновенно. Начнем с того, что у меня хорошие отношения с Владимиром Хашигом, генеральным директором «Краснодара». Периодически созваниваемся. По Чернову он постоянно мониторил ситуацию. Со времен «Зенита». Уже тогда предлагал Жене контракт по схеме «0,5+3».

— Что же вас не устроило? Сроки?

— Хашиг честно сказал: «Саша, нет уверенности, что игровые качества Чернова подходят под наш стиль. Но если за полсезона себя проявит, продлим на три года». Я ответил: «Леонидыч, думаю, найду парню клуб, который подпишет с ним долгосрочный контракт». Сам Женя с моими доводами согласился. И в январе 2019-го перешел в «Ростов», который продал в «Краснодар» Скопинцева.

— Ясно.

— С Хашигом и в дальнейшем были на связи, обсуждали перспективы Чернова. И вот матч «Динамо» — «Краснодар», ломается Рамирес. Петров со Стоцким тоже травмированы. Из фланговых в обороне остается один Смольников. Пишу Хашигу: «Леонидыч, у вас с крайними защитниками прямо беда. Что по Чернову думаете?» Тут же прилетает ответ: «Завтра поговорим».

— И?

— Здесь еще надо учитывать приятельские отношения Хашига с руководителями «Ростова» — Арташесом Арутюнянцом и Алексеем Рыскиным. Все это позволило быстро решить вопрос. С одной стороны, «Ростов» не горел желанием отпускать Женю. С другой, я давно говорил Рыскину, что на связи с «Локомотивом» и «Краснодаром», у которых проседает позиция левого защитника. В ответ услышал: «Не проблема. Принесешь оффер — обсудим».

— Важно, что «Краснодар» успел включить Чернова в заявку на Лигу чемпионов.

— Безусловно. Хотя изначально в этом были большие сомнения. Но Женя сказал: «Мне вариант с «Краснодаром» даже без Лиги чемпионов интересен. Только к руководителям «Ростова» не пойду, давить на них не буду. Если клубы договорятся — сразу контракт подпишу».

— Правда, что Чернов обошелся «Краснодару» в 3 миллиона евро?

— Без комментариев. Могу лишь сказать, что обсуждение условий личного контракта игрока заняло меньше часа.

— У Рамиреса-то травма серьезная?

— Не в курсе. В любом случае на этого защитника в Европе устойчивый спрос. К тому же скоро должен получить венгерский паспорт — и в странах ЕС не будет считаться легионером.

— Венгерский? Я не ослышался?

— Ну да. Он два года играл в этой стране, оформил вид на жительство. Появление Чернова развязывает «Краснодару» руки на трансферном рынке. Если придет хороший оффер на Рамиреса, его можно спокойно продать, освободив в заявке вакансию для иностранца.

— По игровым характеристикам Чернов «Краснодару» подходит?

— Конечно. И стилистически, и ментально. Женя — парень скромный, семейный, ни в каких скандалах не замечен. Я давно его дела веду. (Александр Кружков)

Полная версия интервью с Маньяковым — здесь