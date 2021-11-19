Ракицкий поблагодарил арбитра матча с «Уралом» за то, что не удалил его

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в интервью «СЭ» объяснил ситуацию, произошедшую в матче 14-го тура РПЛ с «Уралом». В конце первого тайма арбитр Игорь Панин в спорном эпизоде не показал украинцу вторую желтую карточку.

— В матче с «Уралом» вас едва не удалили. Как считаете, должны были?

— В том моменте, когда Кулаков прокинул мяч, я бежал и честно старался убирать и ноги, и руки. Но он начал валиться, и я по инерции за ним упал. Скажу так: дал бы судья вторую желтую — я бы не кричал и не бился в истерике. А так он рассудил, как по мне, лояльно. Спасибо ему за это.

— В перерыве Семак вас заменил. Вы не пытались его переубедить? Не говорили, что во втором тайме будете аккуратнее?

— Да нет. Он тренер, и он решает. Я не могу с ним спорить. Очевидно, что он заменил меня из-за желтой карточки, а матч был напряженным, у нас практически ничего не получалось. Игра не пошла ни у кого, была нервозность, могли вылезти эмоции. Любой стык мог бы привести ко второй желтой, так что меня заменили справедливо.

— Что думаете о красной карточке Клаудиньо? Может, его удалили потому, что не удалили вас?