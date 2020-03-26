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Жена Семака объяснила, почему не поддерживает панику из-за пандемии коронавируса

20:30
Анна и Сергей Семаки. Фото Instagram Скриншот сторис Аннаы Семак. Фото Instagram
Анна и Сергей Семаки. Фото Instagram
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Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна поделилась мнением о пандемии коронавируса.

— Я не поддерживаю панику, — написала Анна Семак в Instagram. — Я призываю осознанную часть населения оставаться дома, чтобы миллионы людей на планете, потерявшие работу, побыстрее вернулись на свои места и не зависели от разрушающих жизнь обстоятельств.

Не надо примерять на себе чужие судьбы. Ваша история будет совершенно иной. Думать не только о себе — вот что важнее.

Скриншот сторис Аннаы Семак. Фото Instagram
Скриншот сторис Аннаы Семак. Фото Instagram

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