Жена Семака объяснила, почему не поддерживает панику из-за пандемии коронавируса
20:30
Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна поделилась мнением о пандемии коронавируса.
— Я не поддерживаю панику, — написала Анна Семак в Instagram. — Я призываю осознанную часть населения оставаться дома, чтобы миллионы людей на планете, потерявшие работу, побыстрее вернулись на свои места и не зависели от разрушающих жизнь обстоятельств.
Не надо примерять на себе чужие судьбы. Ваша история будет совершенно иной. Думать не только о себе — вот что важнее.
Скриншот сторис Аннаы Семак. Фото Instagram
Опрос
проголосовало: 14940Все опросы
Как вы заполните паузу в РПЛ и еврофутболе?
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020