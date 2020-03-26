Жена Семака объяснила, почему не поддерживает панику из-за пандемии коронавируса

Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна поделилась мнением о пандемии коронавируса.

— Я не поддерживаю панику, — написала Анна Семак в Instagram. — Я призываю осознанную часть населения оставаться дома, чтобы миллионы людей на планете, потерявшие работу, побыстрее вернулись на свои места и не зависели от разрушающих жизнь обстоятельств.

Не надо примерять на себе чужие судьбы. Ваша история будет совершенно иной. Думать не только о себе — вот что важнее.