Жена Новосельцева Катерина Кейру рассказала о беременности и "подлом предательстве близкого человека"

Бывшая баскетболистка сборной России Катерина Новосельцева (Кейру) написала в Инстаграме загадочный пост. Жена защитника "Ростова" Ивана Новосельцева опуббликовала снимок, на котором заметна ее беременность и написала: "Я никогда не могла бы представить, что в моей жизни может произойти такое. Безграничное счастье внутри и боль в душе и сердце от подлого предательства близкого человека.

Но я уверена, что справедливость восторжествует, когда Катя Гордон вскроет всю правду".

Кого имела в виду Новосельцева, неизвестно, но к посту она также добавила эмодзи разбитого сердца.

Екатерина Гордон - известная правозащитница и юрист.

Беременность бывшей баскетболистки подтвердила и ее мама Наталья, написавшая в Инстаграме: "Мой ангелочек, доченька! Для тебя,честь и справедливость не просто слова, а предателей презирают в любой стране мира! Твой защитник растёт с каждым днём и оберегает уже тебя".

Новосельцев и Кейру поженились в октябре 2015 года. Отметим, что баскетболистка, активно ведущая Инстаграм, не выкладывала фото с мужем с 18 декабря.