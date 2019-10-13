Жена экс-водителя Фернанду: «5 месяцев услуги адвокатов оплачивала его мама»

Симона Баррос, жена экс-водителя бывшего хавбека «Спартака» Фернанду, который сейчас выступает за «Бэйцзин Гоань», заявила, что футболист долгое время отказывался контактировать с ее семьей.

— Все это время у нас не было никаких контактов с семьей Фернанду, — цитирует Баррос Globo. — 5 месяцев услуги адвокатов оплачивала мама Робсона. И только сейчас, после того, как история получила широкую огласку в СМИ, на нас вышли представители Фернанду с желанием помочь финансово. Они будут оплачивать перелеты и работу адвокатов в России.

27-летний Фернанду выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 годы, становился с красно-белыми чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка страны (2017).