Жемалетдинов удвоил преимущество "Локомотива" в матче с "Уралом". Видео

​"Локомотив" удвоил счет в домашнем матче 5-го тура чемпионата России против "Урала" (2:0).

На 28-й минуте полузащитник железнодорожников Рифат Жемалетдинов получил передачу на правом краю чужой штрафной и ударом в ближний угол отправил мяч мимо Ярослава Годзюра в сетку ворот.

"СЭ" проводит текстовую трансляцию матча "Локомотив" - Урал"

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