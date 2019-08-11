Жемалетдинов удвоил преимущество "Локомотива" в матче с "Уралом". Видео

"Локомотив" удвоил счет в домашнем матче 5-го тура чемпионата России против "Урала" (2:0).
На 28-й минуте полузащитник железнодорожников Рифат Жемалетдинов получил передачу на правом краю чужой штрафной и ударом в ближний угол отправил мяч мимо Ярослава Годзюра в сетку ворот.
💪🏻 Рифат Жемалетдинов забивает свой первый гол в сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 11, 2019
📺 #ЛокоУрал на #МАТЧПРЕМЬЕР
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"СЭ" проводит текстовую трансляцию матча "Локомотив" - Урал"
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