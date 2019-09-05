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«Желаю полу-агентам не жить прошлым». Веселый ответ Глушакова на критику

14:05
Instagram Дениса Глушакова.
Instagram Дениса Глушакова.
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Полузащитник «Ахмата», бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков после своего интервью, где он рассказал о ситуации в стане красно-белых при Массимо Каррере, ответил на слова футбольного менеджера Тимура Гурцкая, который дал интервью «СЭ».

На картинке, которая была размещена в stories Instagram футболиста, приводится цитата Гурцкая: «Желаю Глушакову перестать жить воспоминаниями. Пусть он покажет, как может выигрывать чемпионат России без Карреры».

«Желаю полу-агентам не жить прошлым и искать новую работу. Или тяжело пока?», — ответил Глушаков, разместив также фотоколлаж.

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