Ждать ли в «Рубине» десятки новых футболистов? Слуцкий ответил
Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, планируются ли изменения в составе команды. Он заключил контракт на пять лет.
— Есть, безусловно, понимание текущего состава, — цитирует Слуцкого официальный сайт клуба. — Я готовился, пересмотрел большое количество матчей, собрал всю статистику, которая возможна. Есть понимание, какие позиции требуют усиления, какие позиции в команде достаточно прочны. Есть селекционный план, определенные наметки. Мы не ставим крест ни на одном из футболистов, которые уже сейчас есть в команде, возможность проявить свои лучшие качества будет дана всем.
Конечно, селекционный момент является основополагающим в работе любого клуба, но я не думаю, что это будут десятки новых футболистов. Несколько позиций, как и в любой команде, требуют, если не усиления, то, по крайней мере, более высокого уровня конкуренции. 11 января мы соберемся в Казани, чтобы познакомиться, посмотреть другу другу первый раз в глаза, пройти медосмотр и уже 13 числа отправиться полным составом в Турцию на сборы.
Дополнительная информация
https://rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-s-ogromnym-udovolstviem-prinimayu-novyy-vyzov