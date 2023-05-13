«Зениту» вручили золотые медали и чемпионский кубок

Футболистам «Зенита» вручили золотые медали и чемпионский кубок за победу в РПЛ.

7 мая в матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.