Полузащитник «Химок» Главчич оценил судейство в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Химок» Неманья Главчич оценил работу главного судьи матча 27-го тура РПЛ со «Спартаком» Евгения Кукуляка (1:1).

«По моему мнению, все было нормально», — цитирует Главчича Metaratings.ru.

Также он высказался об удалении полузащитника «Спартака» Даниила Денисова по ходу первого тайма матча.

«Сегодня ситуация была похожа на ту, что была в прошлой игре с Гбане. Опасная игра и вторая желтая. Мое мнение, удаление было», — добавил футболист.

На данный момент «Химки» с 18 очками занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре подмосковная команда встретится с «Ахматом». Матч пройдет 20 мая и начнется в 19.00 по московскому времени.