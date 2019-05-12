"Зениту" вручили чемпионский кубок

"Зенит" после домашнего матча 28-го тура РПЛ с ЦСКА (3:1) получил кубок чемпионов России.
Игру невский клуб провел в статусе досрочного победителя турнира.
Золото сине-бело-голубые гарантировали себе в прошлую субботу, 4 мая, после ничьей в Грозном с "Ахматом" (1:1) и поражения ближайшего преследователя, чемпиона-2017/18 "Локомотива" от "Арсенала" в Туле (0:2).
"Зенит" в пятый раз в российской истории стал чемпионом. Теперь он получит кубок на вечное хранение, РФПЛ изготовит новый трофей.
😍😍😍#ВКаждомИзНас pic.twitter.com/WYke1jebso– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 12 мая 2019 г.
Церемония награждения чемпионов России. Трансляция
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