"Зениту" вручили чемпионский кубок

"Зенит" после домашнего матча 28-го тура РПЛ с ЦСКА (3:1) получил кубок чемпионов России.

Игру невский клуб провел в статусе досрочного победителя турнира.

Золото сине-бело-голубые гарантировали себе в прошлую субботу, 4 мая, после ничьей в Грозном с "Ахматом" (1:1) и поражения ближайшего преследователя, чемпиона-2017/18 "Локомотива" от "Арсенала" в Туле (0:2).

"Зенит" в пятый раз в российской истории стал чемпионом. Теперь он получит кубок на вечное хранение, РФПЛ изготовит новый трофей.

Церемония награждения чемпионов России. Трансляция

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