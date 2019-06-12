"Зенит" заявил, что конфликт с участием Лунева исчерпан

Конфликт в аэропорту Внуково с участием вратаря "Зенита" и сборной России Андрея Лунева исчерпан, заявили в пресс-службе сине-бело-голубых.

- Конфликт во Внуково, в который был втянут Андрей Лунев, давно исчерпан, что могут подтвердить правоохранительные органы, - цитирует заявление пресс-службы "Зенита" ТАСС. - Из-за несогласованности сотрудников авиакомпании вратарь мог опоздать на рейс до Петербурга, вся эта ситуация спровоцировала лишние эмоции в адрес сотрудника, который видимо решил найти самый простой способ решить рабочие трудности. В итоге Андрей Лунев заплатил административный штраф в размере 1000 рублей за брань в общественном месте, а также был вынужден улететь в Петербург другим рейсом.

Как сообщает "Рен ТВ", футболист на повышенных тонах разговаривал у стойки регистрации с представителем авиакомпании, рейсом которой должен был вылететь домой – в Санкт-Петербург.

Конфликт произошел в среду в районе 11 утра – сборная России к тому времени уже вернулась из Нижнего Новгорода, где проводила матч отборочного турнира Евро-2020 с Кипром (1:0). Лунев в игре участия не принимал.

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