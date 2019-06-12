Лунева задержали во Внуково. Подробности

Вратарь "Зенита" и сборной России попал в некрасивую историю.

Что случилось

Голкипер "Зенита" и сборной России Андрей Лунев оказался в отделении полиции аэропорта Внуково. Как сообщает "Рен ТВ", футболист на повышенных тонах разговаривал у стойки регистрации с представителем авиакомпании, рейсом которой должен был вылететь домой – в Санкт-Петербург.

Конфликт произошел в среду в районе 11 утра – сборная России к тому времени уже вернулась из Нижнего Новгорода, где проводила матч отборочного турнира Евро-2020 с Кипром (1:0). Лунев в игре участия не принимал.

Полицейские задержали вратаря у стойки регистрации и доставили в отделение полиции аэропорта. Отмечается, что Лунев не оказывал сопротивления сотрудникам правоохранительных органов.

Что говорил Лунев

Telegram-канал Baza сообщил, что Андрей "был пьян и вел себя вызывающе". Ему сперва сделали предупреждение за поведение, затем сняли с рейса. По информации канала, Лунев оскорбил сотрудников авиакомпании, после чего вратаря забрали в отделение полиции и составили протокол.

Что показало медицинское освидетельствование

В отделении полиции измерили количество алкоголя в крови голкипера, освидетельствование показало 0,77 промилле (около двух бокалов пива). В отношении Лунева составили протокол о мелком хулиганстве. Telegram-канал "Mash на Мойке" сообщил, что перед вылетом футболист выпил ликер. Сейчас его отпустили и взыскали штраф – одну тысячу рублей. (Дмитрий Сомов)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр